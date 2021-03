Lo que se sabe de Jonnier, el niño que desapareció en Caquetá

Hace ocho meses Lucas Espejo vive el dolor, la preocupación y el desespero de no saber nada de su pequeño hijo, de cinco años, Jonnier Alexis Espejo, desaparecido desde el pasado 26 de julio de 2020.



Desde entonces el hombre ha hecho todo lo posible por encontrar a su niño o determinar qué pasó realmente ese domingo, pues para él las circunstancias en las que desapareció son muy misteriosas y tiene serias sospechas de la actual pareja de la madre de Alexis.



"Yo hablaba con él por medio del celular porque no convivía con la mamá (...) Por la noche yo hablé con ellos y al otro día me dijeron que el niño se había desaparecido, entonces no sé cuál fue la situación de verdad y quiero saber cómo fue la desaparición realmente", relató el señor Lucas a 'Blu Radio'.



Según la información que le dieron el pequeño salió a por agua al río, pero nunca regresó. Cuando la comunidad de la vereda La Maná, corregimiento de Solano, en Caquetá, salió en su búsqueda encontraron una chancleta, supuestamente del menor, cerca del afluente, por lo que la hipótesis de la familia era que Alexis se había ahogado.



Versión que no cree el señor Lucas, pues tan pronto se enteró de lo sucedido él mismo junto al abuelo materno del menor se sumergieron en el río para buscar el cuerpo del niño. Una búsqueda que duró quince días y en la que no encontraron nada.



"Nosotros fuimos a buscarlo por el sector donde se desapareció y no encontramos el cuerpo", aseguró el padre del niño.

El hombre piensa que Alexis aún está con vida y que su desaparición se puede tratar de un rapto. Incluso, desconfía del padrastro del pequeño, pues según lo que le ha contado su otra hija el hombre los maltrataba.



"Ella me ha contado que el padrastro les pegaba que con lo que encontrara, con un palo, un perrero y les pegaba en las manos, en la cabeza. Entonces que él (el niño) vivía como aburrido", explicó el señor Lucas.



Y añadió que ahora que la niña se siente un poco más protegida le ha contado los maltratos de los que ella y su hermano fueron víctimas, pues cuando hablaban por teléfono los pequeños no decían nada por temor a las represalias que podía tomar la madre.

De hecho, se adelanta una denuncia en la Fiscalía por presunto abuso sexual del que pudo haber sido víctima su hija mayor. Al respecto, el señor Lucas le contó a 'Blu Radio' que ya le realizaron unos exámenes.



“Yo la traje acá, la llevé al hospital y le mandé a hacer unos exámenes. Prácticamente se mira una parte desfigurada de ella, y estamos en la denuncia con Fiscalía. Ahorita estoy en esas vueltas”, aseguró.



Aunque las autoridades se encuentran al tanto del caso, la familia Espejo no ha sentido el apoyo de las mismas, pues aseguran que desde que desapareció el menor no han visto un avance en las investigaciones.



“Nadie nos escucha. Hemos pasado derechos de petición a Bienestar Familiar, a Fiscalía, a todos lados”, relató don Lucas en un video a través de redes sociales.



En septiembre del año pasado, la tía de los pequeños Luz Elizabeth Torres le aseguró a medios locales que, hasta ese momento, habían recibido muchas llamadas de personas que aseguraban haber visto al niño en otras veredas del Caquetá, pero que no tenían el acompañamiento necesario de las autoridades para verificar esas versiones.



“Nosotros hemos tocado miles de puertas, pero muy pocas se nos han abierto, sentimos que no tenemos el respaldo de las autoridades; queremos que las autoridades nos ayuden”, recalcó Torres.



Ante esta situación, el señor Lucas hizo un llamado para que cualquier persona que sepa del paradero de su pequeño se comunique con él o con la policía. Y además, pidió celeridad en las investigaciones, pues han pasado muchos meses sin saber qué le ocurrió ese domingo a su pequeño Jonnier Alexis Espejo.



"Yo espero que todas las autoridades me colaboren con la búsqueda de mi hijo, él es un ser humano que apenas está aprendiendo a vivir, tiene cinco añitos. Y les pido de todo corazón yo soy una persona humilde, pobre, pero sigo adelante con su búsqueda", concluyó el padre de Alexis.



