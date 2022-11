Una madre saliendo esposada de un almacén con su hija en brazos y otro pequeño grabando el momento con el celular, en medio de gritos, llanto e intervención de la Policía. Esa es la imagen que ha volcado los ojos sobre la tienda de Jon Sonen, en un exclusivo centro comercial de Cartagena.

Norelis Álvarez, exempleada de la marca, había acudido hasta allí para reclamarle al área de recursos humanos una supuesta demora en el pago de su liquidación. Sin embargo, la queja terminó en un escándalo por el que los uniformados de la Policía la retiraron de la tienda.



“Trabajé para esta empresa un año y seis meses, y ya han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y no quieren pagar mi liquidación. Yo puse tutelas y demandas, pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos”, le dijo a EL TIEMPO.

Por lo que considera un atropello, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa y calificó como “deplorable el tratamiento” que le dieron: “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”.

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

El Ministerio del Trabajo selló el sitio de manera preventiva y ordenó una investigación.

Ministra del Trabajo, @GloriaRamirezRi, ordenó investigación y el cierre preventivo de la tienda de ropa Jon Sonen en Cartagena, en donde una mujer fue sacada a la fuerza con su hija en brazos por la Policía, porque ingresó a reclamar el pago de sus prestaciones sociales. pic.twitter.com/Ial3gvYsJ3 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 29, 2022

La versión de Jon Sonen

Tras publicar un comunicado, el empresario y diseñador barranquillero apareció en un video con tal de dar su versión sobre la denuncia de Álvarez.



“Las redes sociales están invadidas con noticias que escuchamos de una parte y no hemos escuchado la otra. (…) Se presentó un evento realmente lamentable en Cartagena en uno de nuestros puntos de venta”, expresó.

Indignación ha generado en Cartagena la forma como una mujer fue sacada por la Policía. Foto: Archivo Particular

La extrabajadora de su empresa fue a reclamar unas acreencias laborales que “están completamente canceladas, no desde ayer, no desde hace una semana; hace más de tres meses”, dijo mientras mostró en cámara un par de documentos y facturas. “Las pruebas lo dicen porque hay que hablar con hechos”, sentenció.



Según se lee en el documento que exhibió, con fecha del 15 septiembre de este 2022, habría pagado la liquidación por 3’002.500 pesos. “A través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso. Ella dice que se deben dos millones, el recibo está por tres millones de pesos”, recalcó.

El dinero está en un depósito judicial, pues hay de por medio una demanda interpuesta por la exempleada, proveniente de Venezuela.



“Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A esta señora se brindaron unas garantías, no solo en tiempo de pandemia, donde se le respetó su puesto de trabajo, además en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, enfatizó.

‘Reclamo mis derechos’

De acuerdo con lo que le dijo a EL TIEMPO, Norelis Álvarez denuncia que la cadena de ropa no la afilió tampoco a la seguridad social. Se dio cuenta de la supuesta vulneración cuando necesitó acudir al médico para sus controles de embarazo.



“Cuando regreso de mi licencia, la empresa ordena trasladarme a Yopal (Casanare) con una bebé de 6 meses y con un niño de 5 años. (…) La empresa me despidió con el argumento de que nunca me adapté a los cambios de mi empleador, es decir, me tenía que ir para Yopal, donde ni tengo familia, ni conozco a nadie. Entonces me despidieron”, acusó.

Al despido sin justa causa, según ella, se suma el pago de la liquidación que no estaría acorde con lo que dice que le corresponde.

