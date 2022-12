La imagen de Norelis Álvarez, una madre venezolana, saliendo esposada junto con su hija en brazos de la tienda Jon Sonen en Cartagena, tras reclamar el pago de sus prestaciones sociales, provocó una crisis para el empresario y diseñador.



El video que grabó su hijo de ocho años siendo retirada del almacén por uniformados de la Policía hizo que el presidente Gustavo Petro catalogara el hecho como “deplorable”. “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”, sentenció el mandatario.

Álvarez, quien trabajó para la marca durante un año y seis meses, denunció presuntas irregularidades con su vinculación, según le contó a EL TIEMPO: “Tenía cinco meses de embarazo y trabajaba en el almacén, pero un día presenté una crisis de salud; el centro comercial busca prestarme asistencia médica, pero ahí descubrimos que no tenía seguridad social y no me pueden atender. El empleador nunca respondió”.

.@PilotodeCometas habló con Norelys Álvarez, quien fue sacada esposada de un local #jonsonen en La Serrezuela, Cartagena; luego de exigir que le pagaran el dinero de su liquidación y señalar que le vulneraron sus derechos laborales.

“Han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y no quieren pagar mi liquidación. Yo puse tutelas y demandas, pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajador”, agregó.



Al rechazo de Petro se unió la medida que tomó el Ministerio de Trabajo. Selló la tienda luego de visitarla y “verificar no afiliación y pagos a riesgos laborales a través de entrevista a trabajadores y consulta en la página de la administradora de riesgos laborales”, según un documento conocido por la cadena ‘Blu Radio’.

“El cierre temporal del establecimiento no tiene que ver con su caso (el de Norelis Álvarez), sino con la ausencia de pago de seguridad social de un trabajador encontrado en la visita. Esperamos que el empleador cumpla”, aclaró Edwin Palma Egea, viceministro de Trabajo, mediante su cuenta de Twitter.

Sellan tienda de Jon Sonen en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

La pelea con otro exempleado

En las últimas horas, un antiguo trabajador de la compañía se unió a los reclamos de Álvarez. Se trata de Pedro Ruíz, quien fue parte de una de las tiendas durante siete años hasta que notó, según dice, líos con sus prestaciones sociales.



“En el año 2018, se presentaron las inconsistencias en el pago de la seguridad social. Ese año completó no se pagó. (…) El 2019 siguió la misma inconsistencia. He ahí las inconformidades que presenté con el señor Jon Sonen y se dio acoso laboral para que yo renunciara”, le dijo Ruiz a la ‘W Radio’.

El exempleado confrontó en una ocasión al diseñador y grabó la conversación que se convirtió en una acalorada pelea.



- Tiene que responder por las obligaciones de nosotros. ¿Usted está cumpliendo? No está cumpliendo. Yo me veo ahogado -aseguró Ruiz.

- Usted no está ahogado. Se enferma, le da un dolor de estómago y dice ‘estoy grave’ -reprochó Sonen, según el audio divulgado por el medio citado.



- Necesito que usted me pague mi seguridad social porque no puedo seguir trabajando -le pidió Ruiz.

- No, no. Si yo te la pago, también vas a estar bacaneado. (…) Así yo te pague la seguridad social, la raíz de tu problema es que no tienes disposición ni actitud para nada -sentenció el empresario.



- Póngame todo al día para que me sienta tranquilo de que mis hijos tienen un seguro -imploró el exempleado tras los gritos del diseñador.

¿Reconoce el diseñador Jon Sonen en esta grabación que NO LE PAGA la seguridad social a sus empleados?



Hoy hubo tres nuevas denuncias en contra de Sonen en #SigueLaW



AQUI COMPLETO 👉🏽👉🏽 https://t.co/RhDUjWxw61 pic.twitter.com/SV5aJkGMoK — Juan Pablo Calvás (@JuanPabloCalvas) December 1, 2022

¿Qué ha dicho Jon Sonen?

El empresario barranquillero sobre las nuevas denuncias que se han difundido por parte de extrabajadores en distintos medios de comunicación se ha mantenido en silencio. Únicamente se refirió al caso de la señora de Norelis Álvarez, quien fue retirada de su tienda esposada por la Policía.

La extrabajadora de su empresa fue a reclamar unas acreencias laborales que “están completamente canceladas, no desde ayer, no desde hace una semana; hace más de tres meses”, dijo en un video mientras mostró en cámara un par de facturas.



Según se lee en el documento que exhibió, con fecha del 15 septiembre de este 2022, habría pagado la liquidación por 3’002.500 pesos. “A través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso. Ella dice que se deben dos millones, el recibo está por tres millones de pesos”, recalcó.

El dinero está en un depósito judicial, pues hay de por medio una demanda interpuesta por la exempleada, proveniente de Venezuela.



“Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A esta señora se brindaron unas garantías, no solo en tiempo de pandemia, donde se le respetó su puesto de trabajo, además en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, concluyó.

