Crece la polémica por lo sucedido en el almacén de ropa Jon Sonen, de Cartagena, lugar donde fue captado en video en momento en que una mujer migrante fue esposada y sacada del mismo al exigir que se le pagara su liquidación.



Se trató de Norelis Álvarez, una madre venezolana a quien echaron del lugar junto con sus dos pequeños hijos.



Esta empresa fue creada en 1998 y su fundador, quien es un diseñador oriundo de Barranquilla, lleva el mismo nombre. Al pasar los años, Jon Sonen ha podido expandirse en otras ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla y otros municipios.

“Es una gran pasión que he tenido desde siempre, por eso no he podido dejar la dirección de marca. Aquí es donde se crea y nace todo, desde escoger la tela y los botones hasta sacar una prenda completa. Lo que nace de todo el proceso creativo, que hasta la fecha sigo liderando”, explica el empresario en Pulzo.



El empresario contó en una entrevista que habría hecho con 'El Espectador', que, durante la pandemia, pasó unos momentos críticos con su almacén.

Además, relató en esa ocasión que se sentía agradecido con la industria por el reconocimiento que la gente le hacía al tener una empresa de calidad.



“Creo que la perseverancia y la actitud hacia el trabajo. A mi favor siempre he tenido la experiencia y, por supuesto, me he sentido muy agradecido con esta industria. Al final del día, la gente reconoce la calidad y a toda una marca que los ha acompañado a través de generaciones con el vestuario”, expone 'Pulzo'.

Finalmente, el empresario, que se ha visto envuelto en un escándalo por el video circulado en redes sociales, se defendió y con papel en mano afirmó que le había hecho la liquidación respectiva a la mujer migrante.

