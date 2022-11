Norelys Álvarez, la joven que fue sacada esposada de una tienda Jon Sonen de Cartagena por reclamar las prestaciones sociales y liquidación laboral a esta empresa, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que Sonen Internacional aún no le paga.



Sostiene que las declaraciones en redes sociales del propio fundador de la compañía, en las que asegura que consignaron más de 3 millones de pesos a esta mujer, no son verdad.



“Desconozco completamente de lo que el señor Jon Sonen habla, a mí no se me han notificado nada, no he recibo nada, ni notificación donde se diga que ese dinero está consignado. No me han cancelado nada”, señaló la joven.



.@PilotodeCometas habló con Norelys Álvarez, quien fue sacada esposada de un local #jonsonen en La Serrezuela, Cartagena; luego de exigir que le pagaran el dinero de su liquidación y señalar que le vulneraron sus derechos laborales.

La imagen indignante de esta madre venezolana, esposada y sacada con sus dos pequeños hijos del exclusivo Centro Comercial La Serrezuela, se convirtió en el símbolo de una tragedia social y el Ministerio de Trabajo selló el local comercial en las últimas horas.



Wendy Norelys Alvarez Sarmiento laboró con Sonen Internacional como asesora comercial en Cartagena y su contrato laboral terminó el 20 de octubre de 2020, por lo que presentó una demanda laboral que está en curso.



Ella asegura que había elevado una primera demanda cuando aún era parte de la plata de personal.



“Mis problemas empezaron cuando presenté una tutela porque no me tenían con seguridad social y estaba embarazada. Entonces, cuando regreso de mi licencia, la empresa ordena trasladarme a Yopal (Casanare) con una bebé de 6 meses y con un niño de 5 años, yo además ni sabía en dónde era Yopal”, señala la joven, que se ha convertido en símbolo de la clase trabajadora.



Sonen Internacional S.A.S expresó su punto de vista sobre los hechos ocurridos la noche del 28 de noviembre de 2022 en los que Norelys fue sacada por la fuerza pública, junto con sus dos pequeños hijos, después de hacer reclamaciones en una de las tiendas ubicadas en Cartagena.



La empresa asegura que ya fue consignado el valor de la liquidación por $ 3.002.500 (tres millones dos mil quinientos pesos m/l ). Valor correspondiente a su liquidación y no por $ 2.000.000 (dos millones de pesos m/l) como es su reclamación pública.



