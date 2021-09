Investigan a policías involucrados en muerte a tiros de joven del Casanare

El paseo en moto de una pareja de esposos casanareños de 20 años se convirtió en una tragedia que involucra a unidades de la seccional de Tránsito y Transportes de la Policía, señalados del asesinato de Johan Sebastián Ortega y la captura irregular de su esposa Jenny Carolina Prieto.

La muerte de Johan Sebastián trascendió el pasado domingo, cuando el director de Tránsito y Transportes de la Polaiiicía Nacional, mayor general Juan Alberto Libreros Morales, informó sobre el caso en una rueda de prensa en Yopal.



El oficial reveló que un día antes, el sábado hacia las 5:40 de la tarde, cuando unidades de la seccional de Tránsito y Transportes de Casanare adelantaban controles para garantizar la seguridad en el kilómetro 25 de la vía entre Yopal y Paz de Ariporo, Johan Sebastián Ortega resultó herido por un impacto de arma de fuego y falleció mientras era trasladado al Hospital Regional de la Orinoquia (HORO).

En el procedimiento, dijo el oficial, también capturaron a una mujer de 20 años que se movilizaba con el joven en una motocicleta de color rojo, a quienes les incautaron 1.500 gramos de marihuana y un arma de fuego traumática, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía en Yopal, mientras que los actos urgentes y la actividad investigativa inicial los adelantó el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía de Yopal.



El general Libreros Morales aseguró que la Policía inició una investigación disciplinaria interna y se puso a disposición de la Fiscalía de Yopal la información y las evidencias recogidas para que se esclarezca y se establezca la responsabilidad en el hecho.



Mientras, en el HORO reportaron que el paciente llevado por la Policía a ese centro clínico ingresó a las 6:19 de la tarde del sábado, llegó sin signos vitales, con dos orificios en el cuello, y se le declaró fallecido.

Hospital Regional de la Orinoquía (HORO). Foto: Tomada de Google: Camila Quimbayo

La versión de la esposa

El caso tomó otro giro pasadas las 9:00 de la noche del domingo, cuando Jenny Carolina, esposa del joven asesinado, recobró la libertad y señaló que a su esposo lo había asesinado un policía y que a ella la habían capturado irregularmente.



Jenny Carolina relató que iban en la moto para la finca de la mamá de Johan Sebastián y una vez los uniformados levantaron el puesto de control; se acercaron a la orilla de la carretera donde ellos estaban sentados en ese momento, al parecer evitando el registro policial porque ninguno tenía licencia de conducción.

"Nos preguntaron desde el carro: "¿Qué están haciendo? Respondimos que estábamos esperando el bus. Luego, nos preguntan ¿de quién es la moto (que estaba a su lado)? Y mi esposo les respondió, la moto tiene papeles; no la pueden inmovilizar", relató Prieto.



Otro muchacho que estaba en el lugar se subió en otra moto y se fue por una vía veredal y los uniformados salieron en su persecución en la camioneta. "Nosotros prendimos la moto porque ninguno teníamos licencia en el momento y nos marchamos", confiesa Jenny Carolina.



Cerca de tres kilómetros adelante, a toda velocidad los alcanzaron los policías en el vehículo y empezaron a cerrarlos y sacarlos de la vía, según relata. El abogado Lenin Bustos, defensor de la pareja, señala que los policías hicieron dos disparos de advertencia.



"Johan Sebastián les dijo: 'señor agente, es que no tenemos licencia y no nos pueden disparar'", cuenta la joven, mientras que el abogado Bustos dice que el joven insultó a los policías y les reclamó por dispararles.



"Desde la camioneta un patrullero gritó: 'mate a ese hijo de…', y el uniformado que iba de copiloto y a corta distancia le disparó. El impacto le dio en el cuello.



Cuando los policías iban a emprender la huida, empecé a grabar un video con el celular, entonces se devolvieron y entre cinco uniformados me tiraron al piso, me amordazaron, mis pechos quedaron al aire y me metieron la mano en la vagina donde había ocultado el celular", relató Jenny Carolina.



Según el abogado Bustos, el lunes 13 de septiembre hallaron el celular en la zona donde su clienta había señalado, y en las mismas condiciones que relató.

Según ella, los policías no permitieron que las personas que pasaban auxiliaran y le brindaran primeros auxilios a su esposo, inclusive un médico que se ofreció a atenderlo. "Les decían a las personas: 'lárguense de aquí o les meto un comparendo'", explicó, y agregó que al celular le sacaron la sim card, lo golpearon y lo tiraron al monte, a ellos dos los subieron al vehículo oficial, a Johan Sebastián lo llevaron al hospital y a Jenny Carolina a un centro de reclusión temporal.

"Dos horas después, los policías aparecieron con el paquete con el arma y la marihuana y empezaron a señalar que teníamos antecedentes penales", sostiene Jenny Carolina. Por su parte, el abogado defensor agregó que, a través de las redes sociales, y con perfiles falsos, regaron la noticia de que ellos eran una pareja de ladrones.



Jenny Carolina sostiene que ese paquete -con el arma y la marihuana- no sabe de dónde lo sacaron, porque ellos no llevaban nada. "Y con relación a los antecedentes que dicen que tenemos, es porque en una ocasión nos detuvieron cuando teníamos nuestra dosis personal que llevábamos en un bolso con ropa, pero esta vez no llevamos nada", concluyó la mujer.



El abogado Lenin Bustos sostiene que a Jenny Carolina la liberaron porque la captura había sido irregular y que el muchacho asesinado es sobrino de un reconocido contratista de Casanare y le gusta consumir marihuana, pero ni él ni su compañera sentimental son ladrones.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

