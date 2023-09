El vallenato no sale de la consternación por el fallecimiento de Johan Díaz Arévalo, acordeonero del Cesar, que era reconocido en su departamento tanto por su talento como por su carisma.

El joven músico, de 23 años, falleció este lunes en el Hospital Internacional de Colombia, en Santander, luego de sufrir el pasado miércoles 30 de agosto un grave accidente de tránsito en el kilómetro 59 de la vía que conecta los corregimientos de San Alberto y La Mata, en Aguachica, César.



Al parecer, según los testigos del accidente, Díaz manejaba su camioneta Toyota Prado a cerca de 100 kilómetros por hora, cuando un vehículo de carga apareció en la vía y Díaz se vio obligado a 'frenar en seco'. Paso seguido, conforme se ha podido saber, la camioneta se volcó.



Y ahora, cuando la noticia enluta a la región Caribe, David Villalobos, compañero de Díaz Arévalo y reconocido promotor, comparte su dolor por el fallecimiento de su amigo, a quien esperaba para celebrar su cumpleaños.



(Petro se pronuncia por mensajes de muerte contra su hija: 'Le solicitaría al Fiscal...').

'Me dejaste vuelto nada, gordo'

Facebook Twitter Linkedin

Johan Díaz Arévalo, acordeonero fallecido. Foto: Capturas de Somos Región

A través de sus distintas redes sociales, Villalobos se ha pronunciado desde el momento en el que Díaz sufrió el accidente.



Antes de confirmarse el fallecimiento, se organizó una sentida velatón en el Parque de la Iglesia San Martín, en Valledupar. Y Villalobos fue partícipe.



Luego, recordando que él también pasó por un accidente similar, le envió su mensaje de aliento.



"Hace cuatro años usted me lo dijo, mi hermano. Ahora se lo digo yo a usted: "Dios con nosotros y la Virgen de Torcoroma", le dedicó.



('No me acuerdo’: inesperado video de LuisRa Solano tras el grave ataque a su mánager).



Y en las últimas horas, tras el impacto de la noticia, Villalobos expresó el dolor por no haber podido celebrar su cumpleaños, el pasado 3 de septiembre, junto a su amigo y compañero.

"Me dejaste vuelto nada, gordo", expresó.



"Un 3 de septiembre marcado para siempre. Me quedé esperándote, gordo. Descansa en paz", apuntó.

Facebook Twitter Linkedin

Velatón por Johan Díaz en Valledupar. Foto: David Villalobos.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS