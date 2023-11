Las pistas desconocidas que dejó Jimena Castillo antes de desaparecer en Boyacá

Jimena Castillo, de 19 años, desapareció el 27 de octubre en Sogamoso. Estudiaba licenciatura en pedagogía infantil. Supuestamente su desaparición se habría dado por irse con un joven caleño.



Puede leer: La extraña desaparición de joven en Boyacá: su tío tenía la custodia y apareció muerto



Desde los 14 años, su tío, Luis Francisco Sierra, quien apareció muerto en un socavón de Sativasur, tenía la custodia.



Aunque el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, confirmó que su cuerpo sin vida se encontró en una mina, la Policía del departamento no confirma este hecho. La institución le dijo a EL TIEMPO que el CTI está encargado de la situación.

Por su parte, la Fiscalía también le dijo a este diario que el cadáver no se ha encontrado, pero hubo un cuerpo en una bolsa que está en Medicina Legal. Aun no se tiene la identificación de la víctima.



Dentro de los detalles de esta desaparición extraña, un familiar, que pidió la reserva de su identidad, le contó a este medio que antes de perder su rastro estaba alejada de su familia, solo tenía contacto directo con su hermana.



La última vez que supieron de ella fue el 27 de octubre sobre las 5:00 p.m. cuando cogió un taxi con un caleño, que sería su novio.



A esta historia le faltarían varios pedazos. Según sus allegados, la joven habría desaparecido sin su celular, pero, supuestamente, al siguiente día de no tener rastro de ella, su novio recibió un mensaje reportándose con que estaba en Bogotá.



"Luego recibimos la información de que no se fue con el caleño, que se fue para Bogotá y sin celular, y ahí se distorsionó mucho la información. Dijeron que la habían visto en varias zonas", dijo la familiar.



Ante la pérdida del contacto, los familiares colocaron la denuncia de su desaparición el 30 de octubre. La Sijín no la habría querido recibir, sino hasta el 2 de noviembre, día en que se hizo una protesta exigiendo justicia.



"Le lloré a una señora diciéndole 'oigan, hagan algo'. No sabíamos con certeza si se había ido voluntariamente, si había sacado la ropa", explicó el familiar.



Finalmente, es incierto si Jimena se fue por voluntad propia, como lo dijo su tío, o si se la llevaron forzadamente.



EL TIEMPO pudo conocer que la familia de Jimena no confiaba en su tío, quien tenía la custodia desde los 14 años.

Jimena Andrea Castillo fue vista por última vez el 27 de octubre en Sogamoso. Foto: Archivo particular.

Versión de las autoridades

El gobernador Ramiro Barragán indicó que se halló el cuerpo de Jimena, y lamentó la noticia.



"Mando un mensaje de condolencias a la familia de la niña que apareció en el socavón, es lamentable lo que pasó, no sabemos las circunstancias, ojalá se esclarezca lo más pronto posible", dijo el mandatario,



Sin embargo, esta versión también sería contradictoria, pues la Policía de Boyacá indicó que no se ha encontrado ningún cuerpo.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Redacción - NACIÓN - EL TIEMPO