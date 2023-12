'40 días sin rastro': las incógnitas del caso Jimena Castillo, desaparecida en Sogamoso

"Estamos un poco aferrados a la esperanza de que esté con vida, pero hay cosas que apuntan a que es ella", señala la familia de Jimena Andrea Castillo Sierra, desaparecida en Sogamoso, Boyacá.

Cerca de mil horas han transcurrido desde que la joven fue vista por última vez. Su tío, quien tenía la custodia, fue hallado muerto en una mina, donde también encontraron unos restos óseos. No se ha establecido si pertenecen al cuerpo de Jimena.

(En contexto: La extraña desaparición de joven en Boyacá: su tío tenía la custodia y apareció muerto).

La necesidad de saber qué pasó con la estudiante de licenciatura en pedagogía infantil mantiene a sus allegados a la espera del pronunciamiento de Fiscalía y Medicina Legal.

Jimena Andrea Castillo. Foto: Archivo particular.

"Solamente es que nos digan si el cuerpo o no de ella para darle una cristiana sepultura", reitera un familiar en diálogo con EL TIEMPO.

Los últimos pasos de Jimena Andrea Castillo

Jimena, de 19 años, desapareció el 27 de octubre. Vivía con su tío Luis Francisco Sierra en el barrio Cortés, de Sogamoso.

Su mamá, quien ahora clama por saber la verdad, había otorgado la custodia de Jimena a su tío.

"Ella también está preocupada. En su debido momento tuvo que darle la custodia a él, no es que haya querido, es que tuvo que hacerlo. Eso no significa que no haya un sentimiento de tristeza y sufrimiento. Ella esperaría que Jimena estuviera con vida", expresa el allegado para este diario.

Jimena Andrea Castillo y su tío Luis Francisco Sierra. Foto: Redes sociales

No hay información clara sobre cómo le perdieron el rastro a la joven. Antes de morir, el señor Sierra aseguró que su sobrina, supuestamente, se había ido de la casa por voluntad.

"Él dijo que Jimena le había dicho que estaba cansada de la vida que llevaba, que se había ido con toda su ropa y que le había estrellado el celular por los pies", sostiene un familiar para este diario.

(También: Extraña desaparición de niño en Madrid, Cundinamarca: videos lo muestran corriendo).

A la flecha, la familia no ha podido ingresar a la vivienda que compartía con su tío debido a las investigaciones que adelanta la Fiscalía.

El hombre, que se desempeñaba como minero, fue encontrado el 8 de noviembre sin vida en un socavón en una mina de Sativasur, municipio a más de 70 kilómetros de Sogamoso. A partir del reporte de la Fiscalía, se habría quitado la vida.

"Era muy coherente en sus cosas, un trabajador servicial. Uno no se pone a analizar la parte psicológica porque eso es ya de otro ente. (...) Presentó comportamientos normales, nunca le vimos alguna agresividad o cosas así", expresa uno de los encargados del lugar, quien pidió reserva de su identidad, en charla con EL TIEMPO.

(Amplíe: Hablan dueños de mina donde hallaron a tío de Jimena Castillo junto a unos restos óseos).

El clamor de la familia de Jimena Andrea Castillo

Jimena Andrea Castillo fue vista por última vez el 27 de octubre en Sogamoso. Foto: Archivo particular.

El 11 de noviembre, vecinos y trabajadores de la mina notaron un olor fétido. Autoridades inspeccionaron el lugar y hallaron unas bolsas con unos restos óseos a los cuales les practicaron una prueba de ADN para determinar si corresponden a Jimena. Sin embargo, dicho resultado no se ha conocido.

"Nos tienen con esa incertidumbre de si o no el cuerpo de ella. Una parte de nosotros piensa que sí es ella, pero también guardamos la esperanza de que esté con vida", lamenta el allegado.

La familia de la joven exige que se le dé prioridad al caso: "Es feo estar viviendo todos los días con ese sentimiento, con las preguntas de si es ella o si está bien o mal".

Durante todo este tiempo no han recibido ningún tipo de información. Han preguntado, hablado con sus amigas, recorrido los lugares donde fue vista antes del 27 de octubre, pero no han tenido ningún indicio.

Jimena Andrea Castillo, de 19 años, desapareció en Sogamoso. Foto: Archivo particular.

(Vea: Encuentran a hombre desaparecido hace 11 meses: estaba 'momificado' en su casa en Girardota).

"No se ha comunicado con ninguno para decir, de pronto, 'pasó esto y esto, no quiero que me busquen'. Nada ha pasado. Estamos entre tantas preguntas", detalla el familiar.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio aseguraron que están a la espera del reporte de Medicina Legal sobre la identidad de los restos localizados en la mina. No hay una fecha concreta para dichas conclusiones.

Entre tanto, la familia de Jimena planea realizar plantones u otro tipo de actividades para solicitar respuestas, pues el reloj sigue su curso y las incógnitas aumentan.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS