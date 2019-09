‘Así fue como se arruinó mi sueño de ser Señorita Colombia’

Johanna Gutiérrez Mejía estaba lista para convertirse en la próxima Señorita Colombia. La imagen de su coronación en Cartagena era lo único en lo que pensaba cada mañana durante los dos años que duró su costosa preparación para el magnánimo evento. Nunca imaginó que una vieja cláusula le impediría concretar su sueño.



Todo comenzó en febrero del 2017, la joven nacida en Montelíbano, Córdoba, había sido escogida para ser la soberana del Carnaval de la 44. La fiesta popular más grande de Barranquilla cumplía 20 años y los organizadores concluyeron que Johanna cumplía con todos los requisitos para ser una digna embajadora de la cultura del Atlántico.

El Carnaval de la 44 es uno de los eventos más importantes del Caribe colombiano. Cada año, miles de personas asisten a eventos como la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio y a la Gran Parada Carlos Franco, para celebrar su cultura. “Los desfiles son precedidos por la reina. Lo llaman ‘Carnaval del Bordillo’ porque la gente se sienta en los andenes a esperar que pasen todos los grupos folclóricos”, comenta la joven de madre Barranquillera.



La preparación comenzó de inmediato. Jhoanna se mudó a Bogotá, tomó clases de danza folclórica en el Ballet Nacional de Colombia, estudió un costoso curso de expresión oral en la Universidad Javeriana y asistió a exigentes seminarios de pasarela y proyección para reinas. No tenía tiempo para nada más, su vida giraba en torno a cumplir con los requisitos necesarios para convertirse en la mejor reina en la historia del carnaval.



Fue la llamada de un amigo en Córdoba la que la hizo repensar su destino. “Me contactaron para que me presentara en el concurso de belleza departamental y así representar a la tierra de mi familia paterna en el certamen nacional. Lo pensé durante mucho tiempo, pero al final me decidí a participar. Para ese momento ya me había dado cuenta de que los reinados eran más que solo mujeres bonitas”, relata Johanna.

La joven se coronó como primera princesa del Reinado Nacional de la Ganadería en el 2018. Foto: @johanagutierrezm

Tiempo después, la joven le comunicó su decisión de aspirar a ser Señorita Córdoba a los organizadores del Carnaval de la 44, quienes la apoyaron y le desearon lo mejor en su sueño de convertirse en la próxima soberana de los colombianos.



Al llegar a Montería, el Comité de Belleza de Córdoba le comunicó a Jhoanna que la reina para el 2018 ya había sido escogida y que, si ella así lo deseaba, podía aspirar a representar al departamento en el Concurso Nacional de la Ganadería.



El certamen, que se realiza desde hace 50 años en Montería, busca escoger a una mujer “que represente a la belleza de la mujer colombiana y que posea vastos conocimientos sobre ganadería”. La ganadora del concurso participa al año siguiente en la versión internacional que también se realiza en la capital de Córdoba.

“Tuve que aprender mucho sobre razas de bovinos, cómo se movía la ganadería en el país, cuánto dinero producía la industria anualmente, fue una experiencia demasiado enriquecedora”, dice la joven que terminó coronándose como tercera princesa del certamen.



Pero ahí no culminó su sueño. Sin saber lo que se le venía cuesta arriba, la joven decidió volver a aspirar a ser señorita Córdoba y gracias a su belleza y personalidad, fue declarada este año soberana del departamento. El decreto fue firmado en marzo pasado en una fastuosa ceremonia precedida por la gobernadora (e) Sandra Patricia Devia.

Durante su preparación para ser señorita Córdoba, Jhoanna se sometió a varias cirugías estéticas. Foto: @johanagutierrezm También tomó clases de pasarela, fotografía y expresión oral. Foto: @johanagutierrezm

Las cirugías estéticas

Tras ocupar el tercer puesto en el Reinado Nacional de la Ganadería, Johanna volvió a Bogotá para continuar su preparación con miras al Concurso Nacional de Belleza.



“Yo me levantaba temprano para ir al gimnasio. Luego iba a la escuela del preparador de reinas, Fabián Chacón, allí asistía a clases de pasarela, fogueo periodístico, teatro y fotografía. Mi largo día terminaba con mis clases de expresión oral en la Universidad Javeriana”, comenta la cordobesa.



Johana, quien se graduó hace dos años del programa de Comunicadora Social- Periodismo de la Universidad del Norte, cuenta que su sueño de convertirse en Señorita Colombia también le implicó someterse a varias cirugías estéticas para estar al nivel de las otras candidatas del certamen.



Debido a que el Comité de Belleza de Córdoba no ayuda a la candidata del departamento con sus gastos de preparación, todos los procedimientos estéticos que se realizó fueron auspiciados por los ahorros de su familia y algunas empresas privadas que la patrocinaban.

“Todo iba de maravilla, por fin estaba a punto de lograr algo con lo que sueñan muchas niñas a lo largo de su vida. Llevaba un año y medio preparándome. Mejor dicho, estaba segura de que iba a representar bien a mi departamento y tal vez ser la próxima Señorita Colombia”, confiesa la joven.



La mala noticia llegó en una mañana de abril pasado. Otilia Berrocal, presidenta del comité del certamen Señorita Córdoba, llamó a la joven para decirle que los organizadores del Concurso Nacional de Belleza no habían aceptado su candidatura. El mensaje aseguraba que tampoco le iban a enviar una carta explicando las razones de su decisión porque no tenían ningún tipo de compromisos con ella.

Otilia Berrocal, presidenta del comité del certamen Señorita Córdoba, llamó a la joven para decirle que los organizadores del Concurso Nacional de Belleza no habían aceptado su candidatura. Foto: @johanagutierrezm

La cláusula

Jhoanna cuenta que tras recibir la noticia su mundo se desdibujó por completo. Había planeado los últimos dos años de su vida en torno al reinado: se operó, iba todos los días a sus clases de pasarela, e incluso, llegó a gastar más 20 millones de pesos en todo el proceso. No entendía qué estaba pasando y tampoco sabía cuál era la razón por la que habían negado su participación en el Concurso Nacional de Belleza.



Al día siguiente llamó desesperada a su mamá para comentarle lo que estaba ocurriendo. “Ella ha sido mi gran apoyo en todo este proceso. Le comenté todo y concluimos que lo mejor era no armar un escándalo en ese momento porque si todo se llegaba a resolver, de nada me servía entrar al Concurso con la peleonera”, comenta.



Semanas después, la joven logró comunicarse con Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza (CNB), quien le dijo que lo sentía mucho y que le extrañaba que en el comité de Belleza de Córdoba no tuvieran conocimiento de la cláusula que señalaba que ninguna candidata podía haber participado en un certamen con proyección internacional como el Reinado de la Ganadería.



La conversación con Angulo la hizo desistir de su sueño. Pensó que ya no quedaba nada por hacer, el Comité de Córdoba la había dejado participar en el Reinado de la Ganadería y eso le impedía aspirar a ser Señorita Colombia en el evento que se realizará en el mes de noviembre en Cartagena.

Raimundo le dijo a mi mamá que si ella tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo, debía enviarle un correo.Él era a última esperanza que teníamos FACEBOOK

TWITTER

Pero no todo estaba perdido. En su misión por ayudar a su hija a cumplir con sus metas, Rosa Mejía, madre de Johanna, confrontó a Raimundo Ángulo en un evento en Barranquilla y le dijo que no entendía por qué la norma que le prohibía a la cordobesa participar en el reinado no había sido tenido en cuenta con otras candidatas de años anteriores que también habían participado en ese certamen.



“Raimundo le dijo a mi mamá que si ella tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo, debía enviarle un correo con los nombres de las candidatas al concurso Nacional de Belleza que habían participado en certámenes como el de la ganadería. Ella detalló en el mensaje los casos de dos candidatas: una en 2012 y otra 2014. También adjuntó fotografías y notas sobre mi publicadas en periódicos de la región. Él era a última esperanza que teníamos”, recuerda la cordobesa.

Jhoanna asegura que a pesar de todo lo que vivió en estos dos años, sigue “creyendo en la labor de las reinas Foto: @johanagutierrezm

Sin embargo, la respuesta del CNB no fue para nada alentadora. En su comunicado, la organización le dijo a la madre de Jhoanna que aunque hicieron una excepción con otras candidatas en años anteriores, eso no infería que este año también iba a ocurrir lo mismo. “Como quien dice, con otras sí, pero conmigo no”, reclama la joven.



Jhoanna manifestó que en ese momento se sintió triste y decepcionada. Había invertido dos años de su vida y millonarios recursos en un proceso que no terminó como ella lo había esperado. No obstante, dice que se queda con todo lo que aprendió durante su preparación. “Crecí como mujer, supe cómo proyectar mejor mi imagen y conocí a personas maravillosas, al final eso fue lo más importante”.



La noticia de la descalificación de la joven del certamen nacional causó conmoción en Córdoba. Varios medios de la región Caribe comunicaron el hecho y organizadores de concursos como Miss Mundo y Miss Earth le propusieron entrar a hacer parte de esos certámenes. El Comité de Córdoba también anunció que no enviará este año a ninguna participante a Cartagena, en solidaridad con la candidata.



Sin embargo, la joven asegura que tras no poder participar en el reinado, se dedicó por completo a su carrera profesional. Actualmente trabaja como coordinadora de comunicaciones en una clínica de fertilidad y vive una vida tranquila en Bogotá.

Jhoanna asegura que a pesar de todo lo que vivió en estos dos años, sigue “creyendo en la labor de las reinas y en los cambios que ellas pueden lograr en la sociedad”.



En cuanto a las personas que critican los concursos de belleza por ser aparentemente sexistas, la joven dice que la experiencia le demostró que estas son competencias que van más allá de la apariencia física. “Uno puede ser muy bello, pero lo que realmente importa es qué tan completa e inteligente eres. Mujeres bonitas hay en todas partes”



EL TIEMPO se comunicó con el Concurso Nacional de Belleza para conocer su versión de los hechos pero hasta el momento de esta publicación no fue posible obtener su respuesta.



