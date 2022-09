La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- ordenó protección especial del cementerio de Sucre (Sucre) en la subregión de La Mojana.



Según el tribunal, en este lugar se encuentran los restos óseos de uno de los jóvenes del municipio de Toluviejo, asesinados en un falso positivo del Ejército y la Armada Nacional.



Se trataría de restos de Ebin David Peternina Parra, menor de 17 años de edad asesinado y desaparecido, y cuyo cuerpo no ha sido recuperado por la Unidad de Víctimas de Desaparecidos.



El objetivo de la JEP es evitar que los restos puedan desaparecer, o sufrir alguna alteración

Existe la posibilidad de que sea Ebin Paternina, o de otros muchachos cuyos familiares los están buscando

TWITTER

La abogada Jessica Hoyos, integrante del colectivo José Alvear Restrepo, quien representa a los familiares del joven desaparecido, dijo que el objetivo de la JEP es evitar que los restos puedan desaparecer, o sufrir alguna alteración de confirmarse que se encuentran en este lugar.



“Las medidas cautelares fueron solicitadas por nuestro colectivo de abogados, porque tenemos una información que presuntamente en ese cementerio se encuentra Ebin Paternina”, dijo la abogada.



Señaló Además que no es una información confirmada, sin embargo, por el estado del cementerio, hay que identificar los restos que se encuentren en lugar y ante las malas condiciones que presenta el cementerio, hay que protegerlo”, señaló.



Confirmó que en el cementerio de Sucre (Sucre) hay personas sin identificar y que es urgente para ellos protegerlo para conservar la prueba y lograr saber a quienes pertenecen los restos.



“Existe la posibilidad de que sea Ebin Paternina, o de otras víctimas cuyos familiares los están buscando “, indicó.



Precisó que la fuente de la información sobre la presencia de los restos óseos en ese cementerio es reservado, pero que lo más importante es que JEP aceptó las medidas cautelares.



“Sí tenemos la certeza de que en el lugar hay unos cuerpos sin identificar y lo que se tiene que hacer es protegerlo, como debería hacerse en todo el país, porque sus familiares los están buscando”, dijo.



Cementerio de Sucre (Sucre) Foto: Cortesía de Obman Campo

Sin exhumaciones

Otra de las medidas ordenadas por la JEP, es que vinculan al municipio de Sucre (Sucre) y a la Gobernación para prohibir nuevas inhumaciones en el área que se va a proteger

TWITTER

La funcionaria explicó que por ahora no se puede hacer nada en el cementerio porque a raíz del fuerte invierno el lugar permanece inundado, lo que requiere tiempo para terminar el proceso.



Explicó que para la protección del cementerio no se puede hacer cualquier exhumación sin autorización de la JEP, con el fin de prevenir que se puedan perder restos sin identificar.



“Otra de las medidas ordenadas por la JEP, es que vinculan al municipio de Sucre (Sucre) y a la Gobernación para prohibir nuevas inhumaciones en el área que se va a proteger, es decir que no se pueden sepultar personas ahí para evitar que un cuerpo pueda quedar encima de los restos de los desaparecidos”, precisó.



Sobre Ebin David Paternina Parra contó que era un menor de 17 años de edad, pero que se comportaba como un niño de 10 años, porque presentaba un problema cognitivo y que así se lo llevaron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército y la Armada y lo desaparecieron.



La Fuerza de tarea Conjunta estuvo bajo el mando del coronel Luis Fernando Borja Aristizabal, quien se acogió a la JEP y contó la forma como se llevaron y asesinaron a los jóvenes de Toluviejo.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo