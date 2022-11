Durante una audiencia pública que comenzó esta mañana en Marsella, Risaralda, donde participan 11 organizaciones de víctimas y diferentes autoridades, se les realiza seguimiento a los cuerpos no identificados que fueron hallados en los últimos años en 27 cementerios de los departamentos de Quindío y Risaralda.



El año pasado, la Justicia Especial para la Paz (JEP) declaró medidas cautelares en estos cementerios pues se presume que habría restos de personas desaparecidas en el conflicto armado del país.



La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP pudo establecer que, como ha ocurrido en otras regiones, la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada.



Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 víctimas directas y 416 indirectas, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos.



De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en estos cementerios.



“La unidad e investigación y acusación de la JEP, realizó diagnósticos en 12 de los 27 cementerios que tenemos protegidos esto en consideración a que según el min interior eran donde se encontraban mayores hallazgos”, dijo la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra.



Y agregó que la JEP convocó esta audiencia territorial en Marsella “porque ha sido uno de los municipios con mayor registro de recepción de cuerpos no identificados, en su mayoría victimas que llegaron por el río Cauca. De los 553 cuerpos de personas desaparecidos en Risaralda, 406 se encontraron en este municipio”, dijo Jaramillo durante su intervención.



Por su parte, la líder de derechos humanos y representante de la mesa de víctimas de Risaralda, María Isabel García, dijo que en Marsella hay un sin número de cuerpos encontrados por los pescadores.



“Los pescadores rescataron los cuerpos que hoy se encuentran sin identificar en el cementerio, se encontraron cuerpos mutilados, amarrados, en canecas, con múltiples heridas y también llegaron cuerpos de mujeres y hoy sus familias no saben dónde. No basta solo con recuperar cuerpos, sino que hay que identificarlos y entregarlos a sus familias como parte del proceso de reparación”.



En Quindío, la JEP ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.



En Risaralda, los cementerios que tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP son los de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.



La representante de la fundación supervivientes Maná del Quindío (fundamaná), Libia Ospina Criollo, narró que “tenemos familiares desaparecidos y nuestro principal objetivo es la búsqueda de los seres queridos, somos 18 familias, pero sabemos que son muchas más. Aun no se salda la deuda de conocer los datos de los desaparecidos en este territorio, pero hemos recolectado datos de manera empírica. Tenemos la cifra escalofriante de más de 498 personas desaparecidas en Quindío, pero este hecho violento se ha invisibilizado y se ha querido negar”.



La audiencia continúa este jueves en el municipio de Marsella con la intervención de autoridades y 11 organizaciones de víctimas y derechos humanos.

