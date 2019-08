El cara a cara de los mayores responsables de la guerra del Catatumbo

Este jueves 15 de agosto de 2019 quedará grabado en la memoria de las cerca de 290.000 víctimas del conflicto armado en Norte de Santander, como el día cuando dos de los responsables de la violencia que desangró a Cúcuta y el Catatumbo, entre 1999 y 2006, se miraron frente a frente y se sentaron por más de cinco horas en un recinto público de la ciudad fronteriza para hablar sobre perdón y verdad en el marco del conflicto armado.

Se trata de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido con el alias El Iguano, el excomandate del temido Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y Emiro del Carmen Romero Suárez, alias Ruben Zamora, exjefe del desmovilizado frente 33 de las Farc.



Aunque ambos pertenecieron a bandos adversarios desde los albores de esta guerra, el dolor causado por estos desarmados no ha dejado de estremecer la historia de la frontera con Venezuela.



Pero esta gruesa capa de sufrimiento se puso a un lado y víctimas, victimarios, Iglesia Católica y Comisión de la Verdad, erigida en virtud del Acuerdo de La Habana, se encontraron para hablar de un proceso de posconflicto en esta zona, donde se mantiene una confrontación entre el Eln y Los Pelusos por el control del narcotráfico.

La primera intervención corrió por cuenta de Elizabeth Pabón, cuyos dos de sus hermanos fueron asesinados por el Bloque Catatumbo de las AUC. Ella perdonó públicamente a ‘El Iguano’ y dijo que ya no sentía rencor por estas perdidas.



“Usted fue uno de los autores de esta violencia del Catatumbo, entonces, créame que no guardo resentimiento. Estamos acá para reconstruir una paz verdadera y que se conozca la verdad de lo que ocurrió”, aseveró esta integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo.



En respuesta, Laverde agradeció las palabras de esta víctima, admitió que estas situaciones violentas fueron un error y mostró su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de los muertos.



“Esta fue una horrible noche. Para nosotros fue sumamente vergonzoso. Nosotros fuimos campesinos arrebatados del seno de nuestro hogar para causarle daño a otros campesinos, que al igual que nosotros, cultivaban la tierra”, puntualizó este expara.



Otros de los temas abordados por ‘El Iguano’ fue sobre su complicidad en la creación de un sistema de desaparición, que usaba un complejo de hornos crematorios para borrar el rastro de los cuerpos de los fallecidos.



“Después de la desmovilización nos dimos cuenta de la magnitud de lo que significó la desaparición forzada. Estábamos con la guerra y era una directriz. Esto era evitar que los medios registraran la cantidad de homicidios y era evitar de causarle problemas a la Fuerza Pública”, aseveró este desmovilizado.



Laverde reiteró que esta macabra práctica de secuestrar, asesinar y desaparecer fue ejecutado en alianza con el Ejército Nacional. “Nosotros tuvimos relación con las Fuerzas Militares, pero nosotros no tuvimos pruebas. Nos señalaron de falso testigo”, agregó.



Entretanto, Rubén Zamora negó la responsabilidad de las Farc en el fatídico desenlace de Henry Pérez, líder del corregimiento de La Gabarra, que fue desaparecido por integrantes de esta insurgencia.



“Con toda la experiencia y de lo que vivimos con las víctimas y con la ayuda de los sobrevivientes, les propongo no desfallecer en la búsqueda de la amplia de la reconciliación y del perdón; en una búsqueda del cierre del conflicto”, aseveró este exjefe guerrillero.



Ambos desmovilizados coincidieron en que el panorama de inseguridad presentado en los últimos meses en el Catatumbo se debe a los incumplimientos del Estado en los acuerdos surgidos tras los diálogos de los grupos al margen de la ley.



CÚCUTA