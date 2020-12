Así era Javier, el hombre al que mataron por proteger Caño Cristales

Todo apunta a que a Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la corporación ambiental Cormacarena, lo asesinaron por cumplir su tarea de proteger los recursos naturales de la Sierra de La Macarena, especialmente Caño Cristales, el emblemático sitio turístico que en mayo de 2018 fue atacado por desconocidos que incendiaron una cabaña recién construida para los visitantes.

Una amiga que lo conocía desde hace 28 años dice que Pacho, como lo llamaban sus amigos, lo único que hacía era cumplir la normatividad ambiental. ¿Ese fue el motivo por el que le quitaron la vida? “Sí”, respondió la mujer.

No hay otra razón. “Él era muy callado, yo siempre lo regañaba porque era pasivo, muy relajado. Yo le decía 'Pacho, que miré tal cosa', y él reía. Él no peleaba con nadie. Siempre fue así, yo lo conocí desde que estábamos jóvenes, cuando él era compañero de mi hermana en un colegio", dice la mujer que pide no revelar su nombre.



Pedro, su hermano mayor, también tiene la sospecha que a Pacho lo mataron por defender los recursos naturales. “Él era muy callado, muy tímido y si tenía problemas no le comentaba a nadie, aun cuando hace algunos meses sí tuvo algún desencuentro que puso en conocimiento de la Fiscalía", dice.

Hace dos años, en la vereda la Cachivera, desconocidos incendiaron la cabaña del centro de visitantes en Caño Cristales, recientemente construida en madera, en el desarrollo de un convenio entre Parques Nacionales, Cormacarena y Fontur.



“Somos tres hermanos Pedro Antonio, Javier Francisco y Johana. Yo soy el mayor y le llevó un año a Pacho, que terminó su carrera en licenciatura agropecuaria en la Universidad de Los Llanos (Unillanos), hizo las pasantías en Cormacarena en 1993, y desde entonces estuvo vinculado a esa entidad”, dice Pedro Antonio.



Ese fue el único trabajo que tuvo. Siempre estuvo dedicado a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales y ya llevaba como tres o cuatro años como coordinador regional de La Macarena y estaba entre Villavicencio, Granada y Villavicencio. Además, se encargaba de dar los permisos a los operadores turísticos para las visitas a Caño Cristales.

El director de Cormacarena, Andrés Felipe García Céspedes, lamentó profundamente la muerte de este hombre ejemplar y trabajador, que más que ser un funcionario se convirtió en un verdadero promotor y defensor acérrimo de los recursos naturales del departamento.



Llevaba más de 20 años laborando para la corporación ambiental en la defensa de Caño Cristales y los ecosistemas del municipio de La Macarena. Su amiga dice que era amante de la naturaleza, le encantaban los paisajes, tomar fotos y era un excelente compañero de trabajo al que nunca vio de mal genio.

Este jueves, a las 7:00 de la mañana, frente a la oficina de Cormacarena en La Macarena, un par de matones que se movilizaban en una moto le hicieron tres disparos, los cuales lo dejaron gravemente herido.



Y así falleció, mientras se adelantaban los preparativos para trasladarlo, vía aérea, a un centro médico de Villavicencio, el hombre que siempre le sonrió a la vida, que nunca peleo con nadie y que luchó por proteger los ecosistemas del parque de la Serranía de La Macarena, incluido el emblemático río de los siete colores.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO