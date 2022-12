En la madrugada de este miércoles se reportó la explosión de un carro bomba en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.



De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se presentó en el kilómetro 1,3 de la vía que conduce a Jamundí con Potrerito, en el barrio Quintas de Bolívar.



Hasta el momento no se reportan personas heridas, pero sí hay daños en varias viviendas de la zona por la onda explosiva.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a través de su cuenta de Twitter lamentó el hecho y señaló que "el terrorismo no doblegará la voluntad de paz y justicia".



"Toda nuestra solidaridad con la comunidad de Jamundí y con el señor alcalde Andrés Felipe Ramírez frente a la agresión sufrida en la madrugada de hoy. El terrorismo no doblegará la voluntad de paz y justicia de nuestro pueblo", publicó el mandatario local.

Miembros de la Policía del Grupo de Antiexplosivos de Cali ya hace presencia en el lugar para evaluar la situación.

