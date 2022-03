Tras el aplazamiento del Jamming Festival este viernes, la preocupación por el comercio en Ibagué es inmensa.



La mayoría de sectores estaban preparados para vivir tres días de un flujo importante y, ahora, debido a la postergación del evento, sus ingresos están en veremos. Todo, cuando ya habían hecho la inversión necesaria para recibir a los miles de asistentes que, en principio, atraería el megaconcierto.

En medio de esa situación, varios artesanos que esperaban vender sus productos en las carpas del festival están viviendo una tragedia porque, según dicen, les robaron toda su mercancía.

La denuncia de los artesanos

Facebook Twitter Linkedin

El evento estaba pensado para realizarse en el centro vacacional Playa Hawai. Foto: Jamming Festival

Carlos Alberto, un indígena proveniente del Putumayo, le dijo al diario local 'El nuevo día' que este viernes se encontró con dos sorpresas: “primero, que se ha suspendido el evento y segundo, anoche hicimos el montaje y hoy apareció sin nada, todo lo han robado (sic)”.



“Dicen que la misma gente que estuvo aquí de seguridad, al suspenderse el evento, se fueron llevando todo. En este momento hay más de 600 personas afectadas por esto, incluso hay personas que lo han perdido todo y ahorita no tenemos ni siquiera el pasaje para devolvernos”, complementó Carlos en sus declaraciones.



(Puede leer: ¡Juan Pablo y Sebastián Montoya compiten juntos por primera vez! Entrevista).



Algunas artesanas de la Fundación Creando Artes y Oficios denunciaron una situación similar, según reportó el mismo diario.



“Les dijeron ‘vayan y roben lo que puedan y páguense ustedes solos. A nosotros los artesanos, que no teníamos nada que ver, nos robaron (…) Nos desbancaron todo a nosotros que hemos trabajado fabricando mercancía para venir a venderla supuestamente que porque era un evento de talla internacional”, relató una de las afectadas.



Hasta el momento, los organizadores del evento no se han pronunciado sobre estas denuncias.



Tendencias EL TIEMPO