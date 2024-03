Homenaje a Jaime Molina: Riohacha llora muerte del cantautor víctima de robo

El asesinato de Jaime Molina Rincón, un joven cantautor vallenato reconocido por su pasión por la música y su contribución al gremio artístico, ha sumido a la sociedad riohachera en un profundo dolor. Su partida ha dejado un vacío irremplazable que resuena en todos los rincones de la ciudad.

Su muerte ha generado rechazo y consternación, familiares y amigos claman justicia.

Con emotivas muestras de solidaridad, varios cantantes guajiros, entre ellos Jamir Ospino, Eder González, Jorge Mario Acuña, Omairo Bueno, Sergio Dykof, Marco Sabino y Chongo, se unieron para componer y grabar una canción de despedida en honor a Molina. La canción, cargada de sentimiento, clama por justicia y hace un llamado a detener la violencia que cobra vidas inocentes.

“Se enluta mi alma, adiós Jaime Molina, tu familia y tus amigos claman justicia, porque no era hora que tú te marcharas, elevo una oración para la violencia no invada mi pueblo, no hay conciencia señor, por Dios ya no hay respeto”, son apartes de la canción.

Para honrar su memoria, se llevará a cabo un sentido homenaje póstumo este lunes 18 de marzo en el parque Nicolás de Federmann a partir de las 2 de la tarde. Amigos, familiares y admiradores se reunirán para recordar su legado musical y su contribución a la cultura local.

la seguridad del territorio se está saliendo de control, por eso necesitamos que se garanticen los mecanismos para proteger a nuestra gente

Seguido de este evento, a las cuatro de la tarde, en la Capilla de la Divina Pastora, ubicada a un lado del parque, se realizará la eucaristía de sepelio, para luego trasladar sus despojos mortales hasta el cementerio central para brindarle cristiana sepultura.

El cantautor Felipe Peláez, de quien era un gran seguidor Molina, se pronunció sobre su partida, “Quiero expresar mi tristeza, mi sorpresa, mi inconformidad, por la forma tan abrupta y triste en la que nuestro gran amigo Jaime Molina a partido al cielo, en nombre de mi familia y de todos nuestros seguidores nos unimos a este sentimiento de solidaridad”, expresó Felipe en un vídeo.

Jaime Molina, de 35 años, además de su pasión por la música, se destacaba como empresario, siendo administrador de empresas de la Universidad de La Guajira. Su emprendimiento, 'Efecto', dedicado a la venta de cocteles granizados en un quiosco ubicado en el malecón de la avenida primera, era un punto de encuentro para jóvenes y amantes de la música.

Molina, logró grabar alrededor de diez sencillos entre ellos ‘De repente’, ‘Déjame ser tuyo’; ‘Dame tu corazón’; ‘Del timbo al tambo’; ‘Borrón y cuenta nueva’, entre otros.

El trágico incidente ocurrió el sábado 16 de marzo en el barrio Libertador de Riohacha, cuando Molina fue abordado por un motorizado que lo despojó de sus pertenencias y posteriormente le disparó, dejándolo gravemente herido. Su partida ha generado indignación y llamado de justicia por parte de la comunidad.

“Entregó su cadena, pulsera y anillo de oro. Aun así, habiendo entregado sus pertenencias el sujeto decide accionar su arma de fuego, ocasionándole una herida de gravedad”, indicó una fuente policial.

El alcalde de Riohacha Genaro Redondo, hizo un llamado al Presidente de la República, afirmando que “la seguridad del territorio se está saliendo de control, por eso necesitamos que se garanticen los mecanismos para proteger a nuestra gente".

Ante la conmoción causada por este lamentable suceso, la alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira han ofrecido una recompensa de 40 millones de pesos para dar con los responsables del crimen, en un esfuerzo por brindar un poco de consuelo a una comunidad consternada por la pérdida de uno de sus talentos más queridos.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha