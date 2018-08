Un Jaguar intentó comerse una 'cámara trampa' y esto fue lo que pasó

Un Jaguar fue avistado por la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) en una zona boscosa del norte del departamento.

#Video Cámaras de Corporación Autónoma del Tolima registraron el sorpresivo avistamiento de un jaguar en el norte de ese departamento. pic.twitter.com/5NHUjgt1qE — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 23 de agosto de 2018

El animal quedó grabado en vídeo gracias a que en lugar fueron instaladas cámaras para registrar el avistamiento de especies como osos de anteojos.

La presencia del animal es sorpresiva toda vez que, históricamente, en este departamento no se tiene reseña alguna de un avistamiento semejante FACEBOOK

TWITTER

"La presencia del animal es sorpresiva toda vez que, históricamente, en este departamento no se tiene reseña alguna de un avistamiento semejante", afirmó Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima y agregó que el hábitat del animal son amplias zonas de Puerto Boyacá y Chocó.



La autoridad ambiental no dio a conocer el lugar exacto del avistamiento para evitar acciones de cazadores inescrupulosos y pidió a los campesinos que lo protejan.



"Si algún campesino lo ve, no debe alarmarse y, por el contrario, lo indicado es conservar la calma o usar pitos y totes para ahuyentarlo sin hacerle dañó", manifestó Cardoso.



Cortolima recordó que la caza de estos animales está prohibida e hizo un llamado a protegerlos y brindarles las condiciones necesarias para su supervivencia.



Ante la duda de cómo pudo haber llegado esta especie al norte del departamento del Tolima, expertos de Coorporación Regional señalaron que "los Jaguares son buenos nadadores y creemos que, probablemente, se trasladó a esta región a través de los ríos".





FABIO ARENAS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

NEIVA.