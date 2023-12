El drama del colombiano perdido en El Salvador: lo habrían confundido con pandillero

Luz Marina Pérez Tabares lleva más de dos años sin ver a su hijo Jackson Alexis Arias Pérez quien salió de su casa ubicada en Montenegro, Quindío, en septiembre de 2021, con el propósito de buscar mejores oportunidades laborales en Centroamérica.



Aunque inicialmente llegó a México y permaneció cuatro meses allí tuvo que salir debido a que se venció su permiso migratorio para permanecer en ese país. Fue en ese momento que tomó la decisión de desplazarse hacia San Salvador, en El Salvador, y arribó a esa capital el 27 de diciembre de 2021.

Pese a su condición de recién llegado, consiguió un empleo y estaba en periodo de prueba hasta que el 11 de enero de 2022, Luz Marina no volvió a tener contacto con su hijo de 23 años.



“Sus últimas palabras fueron: mami estoy listo para salir a trabajar, la quiero mucho, deme la bendición”. Fue lo último que supo de su hijo y la última vez que le escuchó la voz.



Aseguró que le pareció extraño que pasaran los días y Arias no se comunicara ya que estaban en contacto de manera permanente y hablaban entre tres y cuatro veces al día.



La mujer esperó 10 días para tener noticias de su hijo, pero nunca llegaron por lo que interpuso una denuncia por desaparición ante la Fiscalía colombiana. El caso fue escalado a la justicia salvadoreña.



Durante estos casi dos años, Pérez ha tocado todas las puertas posibles tanto en Colombia como en El Salvador- a pesar de que no ha viajado a ese país- pues aseguró que “es como si a mi hijo se lo hubiera tragado la tierra”, dijo en un video publicado en mayo de este año por el Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador (Movir).

Incluso en algún momento llegó a pensar que Arias había sido detenido por error en una cárcel del país centroamericano, como víctima del régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial y con la que el presidente Nayib Bukele busca el “restablecimiento del orden y la seguridad” en ese país.



Fue así que Pérez dio con un grupo de 44 madres y esposas de colombianos detenidos en los últimos meses en El Salvador, otra de ellas también es de Montenegro, Quindío.

La madre del joven colombiano #JacksonAriasPérez, #desaparecido en enero de 2022 en #ElSalvador nuevamente le pide ayuda a los presidentes @petrogustavo y @nayibbukele y a la @CancilleriaCol para encontrar e identificar a su hijo. Ya son 2 años de angustia para esta familia. pic.twitter.com/G33pFjlrZI — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) December 15, 2023

Con esas mujeres han realizado dos plantones, uno en la embajada de El Salvador, en Colombia y otro en la sede de la Cancillería en Bogotá.



En ambas protestas buscan que su voz sea escuchada y sus casos sean atendidos.

Lo que se supo es que 43 de las 44 madres y esposas de colombianos ya fueron notificadas que sus familiares sí se encuentran detenidos en prisiones de ese país. Solo falta por esclarecer qué pasó con Arias Pérez.



No obstante, tras 20 meses de investigaciones el caso tomó otro rumbo.

En septiembre pasado un fiscal y una psicóloga de la oficina de desaparecidos de El Salvador se comunicaron con Pérez y le revelaron que, de acuerdo a la información recopilada, entre la que se cuentan pruebas y testigos, el joven colombiano habría sido asesinado por la Mara Salvatrucha (MS-13) el 12 de enero de 2022, un día después de la última comunicación que tuvo con su mamá.



De hecho, el pasado 22 de septiembre, a través de su cuenta en la red social X, la Fiscalía General de El Salvador, dio a conocer que, “la FGR ordenó la detención de 12 pandilleros de la MS13, acusados de la desaparición de un joven de nacionalidad colombiana.



“La víctima desapareció el 12 de enero de 2022 en El Tazumal, Cuscatancingo, zona donde operaba esta estructura”, publicó en su cuenta de Facebook la Fiscalía.



“Según me explicó el fiscal, tienen indicios de que fue arrojado a una fosa común de la pandilla, pero no tenían la certeza, pues tenían que esperar la orden de un juez para iniciar la búsqueda porque según tengo

Desaparecido y no se sabe de su paradero. Foto: Laura Sepúlveda

“Y desde hace 2 meses no sé nada, el fiscal no me volvió a contestar las llamadas ni los mensajes. Me dijo que todo era por medio del consulado, y yo estoy en una angustia terrible”, le relató Pérez a este medio.



Narró que desafortunadamente la suerte que su hijo habría corrido sería por culpa de un tatuaje de una catrina que el joven se había pintado en la espalda unos 10 años atrás.



“Se la había hecho aquí en Colombia y para desgracia de nosotros, esa catrina es un tatuaje que usa la pandilla contraria y al momento que lo requirieron los pandilleros en la calle no le creyeron que no tenía nada qué ver con esas personas. Él solo llevaba 15 días en ese país”.



Su historia se hizo conocida recientemente en el país pues el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X, que su gobierno buscará esclarecer lo sucedido con el joven.



“Colombiano habría sido asesinado en El Salvador por una pandilla y arrojado a una fosa común. El Gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crimen y recuperar su cuerpo”, dijo el mandatario hace unos días.



La versión de un fiscal de El Salvador es que tienen testimonios de que una pandilla lo asesinó y lo metió a una fosa, pero no han podido sacar los supuestos restos para identificarlos.



Esta información no ha sido comunicada a la madre del joven, pero comentó que le volvió la esperanza tras el anuncio del Presidente Petro y le hizo una petición de hacer presión para encontrar a su hijo.



“Mi petición para el presidente Petro es que me ayude a hacer presión con el gobierno de El Salvador para que encuentren a mi hijo y que no me manden en cenizas como me dijo la Cancillería colombiana. Lo que yo quisiera es que me entregaran los restos para hacer una segunda prueba y estar completamente segura que es mi hijo, pero no cuento con los recursos económicos para todo eso. Creo que la Cancillería puede hacer más por mí”.



La progenitora comentó que ha recibido muy poco apoyo de la Cancillería colombiana y que la ayuda que le ofrecieron fue repatriar las cenizas en cuanto la Fiscalía de El Salvador le notificara al Gobierno de Colombia de la identificación del cuerpo. También reveló que durante todos estos meses ha recibido llamadas desde números telefónicos de otros países donde buscan intimidarla o extorsionarla.



“Si yo tuviera los recursos iría hasta San Salvador, no hay nada que desee más en este momento que poder saber de mi hijo y si es del caso traerlo y darle el último adiós. Yo lo voy a seguir esperando hasta el último día”, señaló.



Además, indicó que ya se realizó la primera audiencia por el caso de su hijo en el que hay 12 personas detenidas según la Fiscalía, pero “el fiscal me negó el ingreso cuando es mi derecho como madre saber qué fue lo qué pasó”.