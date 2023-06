Luego de que se conocieran denuncias sobre una supuesta presencia de disidencias de las Farc realizando reclutamiento forzado de menores en zona rural de San Juan de Losada, Meta, EL TIEMPO dialogó con habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por este tema.

Uno de los voceros de la comunidad señaló que “la guerrilla no recluta, y el que quiere ir con ellos se va”. Las denuncias apuntan a que se trata de hombres comandados por Iván Mordisco.



“El que se va para la guerrilla es porque le nace, pero sucede que cuando a usted lo invitan a un paseo y usted de aburre y se quiere devolver, esa parte es la que es muy complicada, porque ya no puede salir fácilmente del lugar", aseguró.

Además, otras de las denuncias que se conocieron rodean una supuesta carnetización que este grupo armado estaría realizando en la zona.

“El tema del carné no es por cuenta de ellos, eso lo hacen las juntas de acción comunal con sus asociados y es normal”, aseguró el vocero. Agregó que “acá se convive con las disidencias, en una hora de camino se pueden encontrar dos o tres veces, uno, dos o veinte personas, o ninguna, porque acá la presencia del Estado no existe”.



Sobre la poca presencia del Estado en la zona, el líder social aseguró que desde junio del año pasado -cuando se instalaron las últimas mesas de votación por las elecciones presidenciales- no se ve presencia de autoridades en los alrededores de esta zona limítrofe entre Meta y Caquetá.

San Juan de Losada se compone de 84 veredas, hay unos 14.000 habitantes, es una región muy grande y “ahorita nos miran y nos quieren por el tema político que viene, pero acá la educación es mediocre, no hay salud y si usted se enferma tiene que buscar el amigo del carro que lo lleve a San Vicente del Caguán (Caquetá) o La Macarena (Meta).



A esto se suma que hay centenares de familias que viven en los parques nacionales Tinigua y Los Picachos, con la circunstancia de que acá la misma comunidad ha decidido no seguir quemando pasto ni talando bosque, “pero los campesinos se están empezando a preguntar este es nuestro aporte y el gobierno cuál va a ser o cómo lo van a compensar”.

