Juan Felipe Rodríguez Vargas, el abogado ambientalista de Ibagué, Tolima, que instauró una tutela por la defensa del Parque Nacional Natural Los Nevados, aseguró que el presidente Iván Duque “no ha cumplido el fallo de los nevados emitido por la Corte Suprema de Justicia”.



En reciente decisión, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó 5 días de arresto domiciliario y una multa al primer mandatario por el supuesto desacato de una tutela que ratificó el reconocimiento del Parque Nacional Los Nevados como sujeto de derechos lo que obliga al gobierno su cuidado y conservación.



Afirmó que, puntualmente, “el presidente no ha creado ni asignado, como se le pidió en la tutela, una Fuerza Pública que realice patrullajes para proteger la salud ambiental del parque”.



Lo que se busca es la creación de un batallón de alta montaña, como lo tiene el Nevado del Cocuy y el Páramo de Sumapaz.

Rodríguez Vargas, 32 años, catedrático en la Universidad del Tolima, dijo que la Presidencia de la República no ha conformado, como lo ordena el fallo de la Corte Suprema, “un grupo élite capacitado y con equipos especializados de alta montaña pues los patrullajes en esa reserva natural son a más de 5.000 metros de altura.



El considera que el presidente Duque tan sólo se limitó “a designar un par de coroneles”, y agregó que en si no ha conformado el grupo especial de la Fuerza Pública que enfrente problemas como el tráfico de flora y fauna, tala de bosques, la presencia de grupos armados y ocupación de tierras.



El abogado decidió defender esta reserva natural con influencia en Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, porque, tras una investigación realizada en 2020, descubrió el lamentable estado de deterioro del parque.



Le impactó la degradación ambiental debido principalmente a la expansión de la frontera agrícola que es descontrolada y a la alta cantidad de ganado pues se han detectado unas 3000 reses en la zona de área protegida, pero a lo anterior se suma basura en esa zona por efectos del turismo no controlado.



La empatía y conexión con el parque Los Nevados la despertó desde niño cuando su madre, una profesora de Ibagué, lo llevaba a la zona del cañón del Combeima que es la entrada sur del parque los nevados.

