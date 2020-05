Isleños atrapados en crucero ven lejos la esperanza de regresar a casa

Intensas horas de expectativa se están viviendo en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y de manera especial y angustiosa a bordo del crucero ‘Rhapsody Of The Seas’, por cuenta de los tripulantes isleños que ven cómo las horas dispuestas por la compañía para recibir la autorización para el ingreso al país, están llegando a su fin.

La respuesta por parte del Gobierno Nacional parecería no llegar nunca y hoy viernes en la tarde la compañía definirá su ruta de navegación para las próximas 48 horas.



Los últimos puertos de llegada han sido los de Roatán (Honduras), Belice y Costa Rica, entre otros; y en este momento la embarcación fija su rumbo a Panamá, para desembarcar a los ciudadanos de este país. De este modo, únicamente quedarían los ciudadanos isleños a bordo de la embarcación, quienes serán dejados en Barbados si no llegan a recibir la autorización del Gobierno Nacional para ser recibidos en sus hogares.



La representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang, también dijo haber adelantado gestiones, al igual que el médico y ex gobernador Ralph Newball; además de medios de comunicación escritos y radiales locales y, desde luego, el gobernador Everth Hawkins, quien ha insistido con el alto gobierno pero sin recibir una respuesta concreta hasta el momento.



Sin aval del Gobierno, los 52 ciudadanos de San Andrés y Providencia pasarán prácticamente al frente de sus islas sin que se les permita desembarcar hacia sus casas.Hay que resaltar que la compañía de cruceros brinda la garantía de que la tripulación está libres de contagio del Coronavirus

