Matrimonio fallido en Chinú, Córdoba: invitados hicieron 'vaca' para pagar la fiesta

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que una novia decide decir no a casarse con su novio estando justo en el altar, situación que generó todo tipo de comentarios entre los internautas.



El hecho sucedió en el municipio de Chinú, Córdoba, y los invitados tuvieron que hacer ‘vaca’ para continuar con la fiesta.



Ya en la ceremonia, con los invitados presentes y justo cuando la notaria le pregunta a Jesica Avilés si “en su sano y cabal juicio, ¿Es su deseo contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”, responde no tras un incómodo silencio.



“No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”, dijo Avilés tras dar su contundente respuesta. Tras esto, la ceremonia es suspendida.



Luego, la novia explica que el inconveniente está precisamente en quién asumiría los gastos de la boda: “El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá (…) Él se deja mandar por el papá”.



“¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, termina de explicar la novia en el clip que se ha vuelto viral, mientras el novio le retira del dedo el anillo de compromiso.

Invitados hacen ‘vaca’ para pagar la fiesta

¿Qué podemos hacer? Todos aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá y poder seguir con la fiesta nosotros FACEBOOK

Dado que no solo se había cancelado el matrimonio, sino que no había quien asumiera los gastos, en otro clip se pudo ver que una de las invitadas le propuso a los demás dar una contribución para poder continuar con la fiesta y cubrir los gastos.



“El señor aquel era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella”, comienza explicando una de las invitadas usando un micrófono mientras señala a Santiago Restrepo.



“¿Qué podemos hacer? Todos aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, propuso la mujer.



Se confirmó que los invitados pudieron recalentar el dinero necesario para continuar con la fiesta, en la que no participó el novio ni sus padres.

