Un operario y un funcionario estuvieron muy cerca de ser sepultados por un deslizamiento de tierra provocado por el fuerte invierno, en la vía de acceso al municipio de Santacruz, al occidente de Nariño.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado cuando una máquina amarilla atendía un derrumbe y parte de la montaña se desprendió de manera súbita, en medio del susto para quienes a esa hora estaban atendiendo la emergencia provocada por la prolongada ola invernal que azota a toda la región.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, informó que un maquinista de la Gobernación y el secretario de planeación de la Alcaldía “fueron arrasados por un movimiento de tierra, gracias a Dios están con vida pero quiero llamar a la comunidad a la sensatez y a la comprensión porque el fenómeno de lluvias viene desde el año pasado y se extenderá hasta el mes de mayo”.



La máquina con la que estaba trabajando para despejar la vía que conduce desde el sector de Balalaika en el municipio de Samaniego hasta el municipio de Santacruz quedó sepultada por el alud de tierra.



Tanto el operario como el funcionario debieron ser trasladados hasta el hospital del municipio de Túquerres, donde reciben la atención médica.



Según el mandatario seccional fue necesario tomar la decisión de cerrar al tráfico automotor la vía de acceso a la cabecera municipal de Guachavez, “después de analizar los riesgos que presenta la carretera y luego de nuevos deslizamientos ocurridos en las últimas horas”.



Igualmente declaró que “trabajaremos con la Alcaldía y la comunidad para habilitar vías alternas y así el municipio no quede incomunicado”.



Mientras tanto, casi dos días va a completar el puerto de Tumaco aislado con el resto del departamento de Nariño, por un gran deslizamiento de tierra que se produjo el viernes en la vía al mar, a la altura del municipio de Mallama, donde el secretario de Gobierno, Bayron Oliva, señaló que la maquinaria trabaja para evacuar las toneladas de tierra y piedra, pero como las lluvias continúan se cree que solo esté domingo se podría habilitar el paso de vehículos por la carretera.



La situación se agrava para los pacientes que son trasladados en ambulancias desde el Hospital San Andrés de Tumaco hasta la ciudad de Pasto.



De acuerdo con la revelación del Agente Especial Interventor del centro hospitalario, Pedro Espitia, “es una roca inmensa del tamaño de una casa que ha caído sobre la vía, no es fácil retirarla, esto afecta la evacuación de nuestros pacientes, aquí tenemos dos ambulancias que no han podido pasar y tenemos dos pacientes que requieren una evacuación inmediata por su situación de salud”.

Dos viviendas destruidas

Durante la madrugada de este sábado el invierno también destruyó dos viviendas al quedar sepultadas por un deslizamiento de tierra, registrado en el sector conocido como Pachindo, en la vía que del municipio de La Florida conduce a la localidad de Sandoná, al occidente de Nariño, donde las autoridades reportaron que dos personas resultaron lesionadas con traumas en su cabeza. La movilidad por la carretera fue suspendida hasta tanto se haga la evacuación total de la tierra.



Otra emergencia más afectó este sábado el santuario de Nuestra Señora de La Playa en el municipio de San Pablo, donde por fortuna no hubo víctimas mortales ni heridos, pero si daños materiales considerables.



El presbítero de la parroquia de San Pablo, Juan Gabriel, dijo que “a Dios gracias no ha pasado a mayores, cayó una cantidad de tierra en la parte lateral del santuario, igualmente en la entrada hay un pequeño deslizamiento, tenemos que seguir muy unidos”.



El alcalde de San Pablo, Ricardo Gómez, a comienzos de febrero pasado había advertido que el templo que es muy concurrido los fines de semana por habitantes de los departamentos de Nariño y Cauca, registraba una inestabilidad del terreno donde fue construido, por lo que el riesgo lo consideró como mayor.



Hasta ese lugar se había desplazado una comisión de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Nariño, con el fin de evaluar la situación y tomar las medidas necesarias.

