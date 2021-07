La tragedia por avalancha que sepultó a abuelo y nieto en Nariño

"Ellos venían pasando cuando un alud de tierra los sepultó”, así describió el gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, el triste momento cuando un niño y su abuelo murieron por causa del fuerte invierno que afecta al sur de Nariño.

Y es la tragedia que enluta a una humilde familia campesina del corregimiento de Monopamba, en jurisdicción del municipio de Puerres, donde desde el pasado miércoles no para de llover, dejando completamente aislado a ese pequeño poblado que limita con el municipio de Orito, en el departamento del Putumayo, y a sus casi 730 habitantes que derivan su sustento de la agricultura.



Juan Esteban Chapuesgal Mueses, de solo 3 años de edad, y su abuelo Seferino Mueses, de 62 años años, en la tarde del pasado viernes transitaban por una carretera destapada de la vereda Desmontes Altos, cuando súbitamente la montaña se desplomó y ambos no pudieron evitar la fuerza de la naturaleza en medio del crudo invierno.



Como muy lamentable calificó las circunstancias que rodearon este hecho el alcalde Albeiro Ortiz, quien sostuvo que la tragedia familiar hubiera sido peor, de no ser por la intrépida acción de otros familiares que acompañaban en ese fatal momento a las víctimas y se pudieron salvar.



“Iban con otros familiares, menos mal alcanzaron a correr, pero fue tan rápido el momento de la avalancha que no pudieron hacer nada”, narró.



Sus cuerpos fueron encontrados atrapados junto a la pared de una vivienda que quedó sepultada entre el lodo, piedras, árboles y abundante vegetación.



El nieto y el abuelo habían salido caminando por la vía similar a una trocha hacia una parcela donde tenían unos cerdos, “eso fue justo después del caserío, fue toda la familia a mirar la parcela y allí es el momento cuando sucedió el desastre que tanto nos entristece”.



El sábado en penosas condiciones por el mal estado de la vía, sus cuerpos fueron evacuados hasta la ciudad de Ipiales donde se les practicó su necropsia; en la tarde de este domingo se espera su traslado a través de un helicóptero hasta Monopamba, donde este lunes se van a cumplir los actos fúnebres.

Vías intransitables y costosos daños

Habilitar el tramo carreteable no ha sido fácil. Con maquinaria de la Alcaldía de Puerres y de la Alcaldía de Pupiales se logró despejar la vía hasta el sitio donde ocurrió la tragedia, pero de allí en adelante se hace necesario construir una variante “porque no se puede restablecer la vía por el mismo lado”, aclaró el alcalde.



El corregimiento de Monopamba distante a 32 kilómetros de la cabecera municipal de Puerres, se encuentra incomunicado por vía terrestre toda vez que el fuerte invierno arrasó con un total de cinco puentes, de los cuales tres son vehiculares y los otros dos peatonales.



Sin embargo, lo más complejo será recuperar los tres puentes vehiculares cuyo costo asciende a los 8.000 millones de pesos, solo el más grande ubicado sobre el río Sucio demanda una inversión de 4.500 millones.



Hasta la planta de tratamiento del acueducto rural se encuentra en alto riesgo de caer sobre un profundo abismo, por lo que los habitantes se encuentran sin el servicio de agua. La solución definitiva es su reubicación donde existan fuentes hídricas.



“Esto es bastante complejo, por eso vamos a hacer una intervención”, manifestó con dolor el mandatario seccional, en su visita que hizo al sitio de la emergencia, con el fin de brindar su apoyo a las 230 familias damnificadas, de acuerdo al censo parcial que realizaron este domingo las autoridades.



“No podemos llegar hasta el sector porque hay tres puentes que fueron afectados y no tendríamos por donde pasar”, advirtió el gobernador y dijo que tanto él como sus acompañantes tuvieron que caminar por una empinada montaña con el fin de poder llegar hasta la localidad más afectada.



Como lo reveló Rojas las obras que se deberán ejecutar además de cuantiosos recursos, van a demandar de un tiempo considerable.



Según el director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Jader Gaviria, hay más de 13 viviendas afectadas, “pero estamos aquí para apoyar a la comunidad por lo pronto con las ayudas humanitarias necesarias”.



PASTO

