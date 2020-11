Creciente súbita de río tiene bajo agua al corregimiento de Guachaca

En menos de tres días, el corregimiento de Guachaca (Magdalena) vivió una nueva emergencia por el desbordamiento del río que lleva el mismo nombre.

(Lea también: La guerra y su paso por las universidades de la región Caribe)

El viernes por la noche se presentó una primera inundación afectando las casas ubicadas en la parte baja. Este domingo la situación fue más crítica, pues los habitantes a las 6:30 de la tarde fueron sorprendidos por una creciente súbita que solo les dio tiempo de abandonar las viviendas y salvar su vida.



EL TIEMPO conversó con Tatiana Sobrino, una habitante de este corregimiento de Santa Marta, quien contó que en estos momentos la angustia y tristeza es total entre la población.



“De un momento a otro el río comenzó a subir y en cinco minutos ya el agua la teníamos dentro de la casa. El puesto de salud está todo inundado, mi hijo está atrapado en la parte de abajo y no puede subir hacia donde nos encontramos”, relató la afectada.

Emergencia a esta hora en el corregimiento de Guachaca. El río se desbordó e inundó a todo el pueblo. Los pobladores sólo tuvieron tiempo de correr y poner a salvo sus vidas. Hay personas atrapadas en medio del agua. pic.twitter.com/9HY17b6Dmk — Roger Urieles (@Rogeruv) November 30, 2020

(Le puede interesar: Violencia contra la mujer, un tema que preocupa al Huila)

En cuanto sintieron que el río estaba creciendo, las personas corrieron despavoridas hacia la carretera para protegerse.



Esa oportuna reacción permitió que no ocurriera una tragedia. No obstante, la comunidad aseguró qué hay algunos habitantes que quedaron atrapados por el agua en sus viviendas en la parte media de la localidad.



“Le hacemos un llamado a los organismos de socorro a la Alcaldía para que lleguen al lugar y nos ayuden. No sabemos dónde vamos a pasar la noche”, manifestó la afectada.

(Le recomendamos: El Festival del Chicharrón se une a ‘Sazón Atlántico’)

Lo que más le intranquiliza a los pobladores es que en la Sierra Nevada sigue lloviendo, lo que agravaría el panorama que se registra a esta hora de la noche.



“El puesto de salud quedó totalmente cubierto y la mayoría de las casas de Guachaca y Pueblo Nuevo están totalmente cubiertas por el agua. Lo perdimos todo”, expresó otra habitante.



A esta hora los organismos de socorro y la Alcaldía a través de la oficina de Gestión del Riesgo se dirige al corregimiento de Guachaca para establecer la magnitud de lo sucedido y coordinar la ayuda a los damnificados que son cuantiosos.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv