Alerta roja en El Banco por desbordamiento del Río Magdalena

La Alcaldía de El Banco, al sur del departamento de Magdalena, decretó la alerta roja por los altos niveles que ha alcanzado el río.



Las autoridades que atienden lo relacionado a la emergencia ya reportan las primeras inundaciones en las zonas rurales.



Los corregimientos afectados son: El Cerrito y Mata de Caña. También está inundada la zona céntrica de la cabecera municipal.

Según se informó, hasta ahora 50 familias resultan directamente damnificadas por la actual temporada invernal en el pueblo.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Unidad de Gestión de Riesgo departamental y nacional, para que nos apoyen en esta emergencia”, expresó Roy García, alcalde de la población.



Para el mandatario urge la ayuda humanitaria, al igual que la ejecución de obras que protejan a las comunidades que en estos momentos se encuentran en riesgo.



Los pobladores están dispuestos a organizar protestas si no hay una pronta intervención que los proteja del río. Y aseguran que ya no existe el jarillón que frenaba la arremetida del agua.



“Estamos preocupados porque en cualquier momento podría romperse el muro de contención, y ahí sí podría suceder una inundación de grandes magnitudes”, advirtió un líder social de El Banco.



Los moradores del municipio señalan que no duermen tranquilos, debido al temor que les genera que en cualquier momento el Río Magdalena los inunde.



“Estamos con el agua hasta las rodillas. Aquí se afecta todo, el transporte cuando uno tiene que ir al médico y el comercio. Aquí vivimos de la pesca y así no podemos trabajar”, manifestó la presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Cerrito, Luz Dary García Segovia.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

