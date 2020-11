Ola invernal deja unas 59 mil familias afectadas en el país

La devastación que dejó el paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia no es la única tragedia que ha ocasionado la ola invernal en el país.



Las lluvias de las últimas semanas han causado la muerte de seis personas en un barrio de Cúcuta por el desbordamiento de una quebrada. En Dabeiba, Antioquia, un derrumbe dejó cinco muertos y tres desaparecidos. En Chocó, las inundaciones tienen a unas 40.000 personas damnificadas. También se han registrado afectaciones en las zonas costeras del Atlántico, el Meta y La Guajira.

Hay unos 299 municipios perjudicados en 26 departamentos y, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 59.720 familias afectadas. Todo esto a causa del fenómeno de la Niña, que irá hasta finales del año, según los pronósticos.



En el archipiélago apenas comienzan a reponerse del paso de Iota, que impactó principalmente a Providencia, la isla que tuvo que soportar vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

Imágenes aéreas de la devastación en la isla de Providencia. Foto: Cortesía

Si bien desde el martes comenzaron a llegar las primeras ayudas humanitarias –se estima que más de 50 toneladas se entregarán–, la reconstrucción será difícil, pues el 98 por ciento de la infraestructura se vio afectada. Además, las comunicaciones no se han restablecido, por lo que cientos de personas no saben cómo están sus familiares.



Ante esta situación, la Cruz Roja habilitó una línea para contactar a personas en la isla, donde los reportes oficiales indican que dos personas fallecieron y hay tres desaparecidos. Hasta el momento, solo se permiten vuelos humanitarios en Providencia, pero algunas personas desde San Andrés están viajando en lanchas para encontrase con sus seres queridos.



San Andrés, por su parte, este miércoles reabrió el aeropuerto para los vuelos comerciales e, incluso, los turistas están regresando a las playas. Allí se reportan más de 1.400 edificaciones con daños, entre casas, comercios y hoteles, y unos 6.000 damnificados. No hay muertos ni desaparecidos.



Las otras regiones

Tras un torrencial aguacero en la noche del martes, un conjunto residencial en el barrio Cuberos Niños quedó bajo el agua por el desbordamiento de una quebrada que provocó una inundación que alcanzó más de dos metros de altura y arrasó con vehículos y muros.



Seis personas murieron: tres de estas tras el colapso de una vivienda, y los otros tres cuerpos fueron encontrados al borde de la quebrada Tonchalá.



En Dabeiba, después de una avalancha en la noche del sábado en la vía que comunica a Medellín con Urabá, murieron cinco personas, hay tres desaparecidos, 22 heridos y 180 familias afectadas.

Derrumbe en Dabeiba, Antioquia. Foto: EFE

Chocó, por su parte, ha sido uno de los departamentos más azotados por la ola invernal. Las lluvias del sábado 15 de noviembre generaron crecientes súbitas en sus principales ríos, dejando como consecuencia inundaciones en 16 municipios y dos deslizamientos. Se estima que 7.371 familias fueron perjudicadas.



Hasta Quibdó llegó este miércoles la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien presentó un plan para el salvamento del departamento ante los desastres por lluvias. Este plan contempla la reubicación de los corregimientos de Boraudó, en Lloró, y Pague, en Bojayá.



Además, fue entregado un cargamento de ayuda humanitaria y se espera que en los próximos días lleguen 6.000 kits de alimentos, productos de aseo, frazadas, toldillos, entre otros.

Rafael Bolaños, Jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de Chocó, informó noticia de la muerte de un menor de edad de 14 años en el Carmen de Atrato por causa de uno de los deslizamientos. Foto: Liseth Córdoba

La Vicepresidenta agregó que, más allá de las ayudas y de las medidas contra las emergencias naturales, “necesitamos que en el departamento pueda haber nuevas opciones de desarrollo económico, generación de empleo, oportunidades para la ciudadanía”.



Entre las otras regiones que más han sufrido está La Guajira, donde las fuertes lluvias de los últimos días han afectado a más de 6.000 familias en cinco municipios.



Datos de la UNGRD indican que seis viviendas han sido destruidas y al menos 130 están averiadas. De igual forma, se estima que 800 kilómetros de vías terciarias se encuentran deterioradas, lo que mantiene incomunicada a toda la alta Guajira.



Magdalena también se ha visto perjudicada. Las autoridades reportan que ocho municipios están inundados por la creciente de los ríos y rompimientos de diques. Esto deja como saldo 10.324 familias afectadas y 8.821 viviendas sufrieron averías.



