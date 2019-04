Invías pide que firma privada haga estudio antes de recibir Hisgaura

El recibido del puente Hisgaura, ubicado en la vía Curos-Málaga, sigue sin tener una fecha definitiva. El TIEMPO conoció en exclusiva que la próxima semana se realizará una reunión con el contratista Sacyr, en el Fondo de Adaptación. Esto, con el fin de analizar la realización de las pruebas patológicas que puso como condición la entidad para el recibimiento del puente.

Luis Esteban Gil, director del Instituto Nacional de Vías (Invías), aseguró que le recomendarán al Fondo de Adaptación que se contrate una empresa privada para que realice estudios al puente antes de ser recibido, “ la misma Sociedad Colombiana de Ingenieros, junto con el Invías, está recomendando que para el recibo y cierre contractual sea contratada una empresa especializada externa, que no tenga ningún interés o compromiso con las partes que participan dentro del proceso, de tal manera que hagan una validación desde los diseños, el proceso constructivo y todas las soluciones técnicas que tenga que darse”, añadió Gil.

“Es tener todas las condiciones técnicas para que sea seguro. Si nos hubiéramos dejado llevar por la presión, no nos hubiéramos dado cuenta de las fisuras debajo del puente. Una vez se tenga certeza de que no hay incidencia técnica de estas fisuras y que no hay un compromiso frente a la seguridad del usuario, el camino siguiente sería concertar el tema del mantenimiento y ponerlo al servicio”, informó el director de Invías.



La próxima semana se definirá la realización de las pruebas de patología que el Fondo de Adaptación exige para recibir el puente. Según el director de Invías, podrían demorar dos meses en llevarse a cabo.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez