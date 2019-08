Invías dice que no tiene dinero para pavimentar vía al puente Hisgaura

El pasado 6 de junio el Consejo de Estado le ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) pavimentar, en su totalidad (124 kilómetros), la vía entre el sector de Curos y Málaga en Santander.



Sin embargo, dicha orden podría incumplirse porque el Invías dice que no cuenta con los recursos para hacerlo.



Así lo señaló el director del instituto, Juan Esteban Gil Chavarría, quien manifestó que en este momento el sector transporte tiene comprometido el marco de gastos en el largo plazo hasta el 2030 por los proyectos de cuarta generación que absorbieron en los años 2013, 2014 y 2015 todos los recursos “y esto hace que en el marco fiscal del Invías no exista espacio”.

Así las cosas, según Gil Chavarría, en este momento no existen los recursos para cumplir con el fallo del Consejo de Estado, por ello agregó que ya “se está gestionando un Conpes de largo plazo en el que se incluyen 19 proyectos del país, entre los cuales está priorizado el de Curos-Málaga. Para este propósito se tienen que surtir unos trámites porque debe ser aprobado por el Conpes. Es un plan de financiación en el largo plazo y una vez se surta todo esto el proceso podrá salir a licitación”, precisó.



El Conpes debe tener el aval del Ministerio de Hacienda, pero si no se da no se contaría con el recurso y tampoco se cumpliría con el fallo del Consejo de Estado.



Según manifestó el Director del Invías, de los 19 proyectos a los que se les inyectaría recursos vía Conpes el que demandaría más recursos es el de Curos-Málaga, con una inversión que se estima en $500.000 millones.

Danil Román Velandia Rojas, quien interpuso la acción popular que derivó en el fallo del Consejo de Estado, calificó el pronunciamiento del Invías como un “irrespeto” al fallo y a las comunidades de la provincia de García Rovira cuando dice que está alistando un Conpes, pues el Instituto tiene un plazo de tres meses, hasta septiembre próximo, para presentar el proyecto de pavimentación de la vía y con el pronunciamiento al parecer no se cumplirá.



Velandia Rojas ya había interpuesto un incidente de desacato en contra del Invías y el Fondo de Adaptación, implicados en el fallo, porque a la fecha no han cumplido con las órdenes del Consejo de Estado.



Otra de las órdenes incumplidas es la construcción de un sendero peatonal en el municipio de Santa Bárbara, la conformación de un Comité para hacerle seguimiento al acatamiento del fallo, la puesta en funcionamiento del puente Hisgaura y la construcción de los puentes La Judía y Sitio Crítico 43 o Pangote.



“Solicité que se diera apertura al incidente de desacato contra el Invías y el Fondo de Adaptación y solicité una audiencia para que se conforme el comité, porque hasta ahora no hay cumplimiento del fallo”, señaló Rojas Velandia.

La vía tiene trayectos muy cortos de pavimento, mientras que algunos de los tramos que tiene de destapada son peligrosos para viajeros. Foto: Jaime Moreno

¿Y el Hisgaura?

Sobre el puente Hisgaura, el director del Invías manifestó que se está haciendo un trabajo juicioso para analizar las pruebas que se hicieron a las fisuras que aparecieron en el tablero de la estructura, porque “tenemos que preservar la seguridad de quienes van a transitar por allí y corroborar que no hay ningún compromiso estructural sobre ningún elemento del puente”.



En ese sentido, precisó que el Fondo de Adaptación, como contratante, y la interventoría, está realizando el estudio de las pruebas para verificar si es necesario hacer reparaciones con el fin de hacerlas antes de que se ponga en servicio el puente.



Actualmente el Invías invierte $97.061 millones en la pavimentación de 23 kilómetros entre Curos y Málaga.

Este corredor vial de 124 km, que al parecer figura siete veces pavimentado, cuenta con 36 km asfaltados pero no de manera continua, es decir, hay varias ventanas en material destapado.



Este contrato se suscribió en el 2016 y va hasta enero de 2020.

Sobre los puentes La Judía y SC 43, que debían construirse junto con el Hisgaura, no hay razón porque hacen parte de pleito ante un Tribunal de Arbitramento que debe resolver la querella.



Así las cosas, aún no se sabe cuándo se abrirá esta estructura que costó más de $100.000 millones y que ya va a cumplir más de un año sin abrirse.



LUIS ALFONSO CÁRDENAS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA