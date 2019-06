Consejo de Estado ordenó a Invías pavimentar vía que lleva al Hisgaura

Un fallo del Consejo de Estado del pasado 6 de junio de 2019 le ordena al Instituto Nacional de Vías (Invías) y al Fondo de Adaptación terminar la pavimentación de la vía Curos-Málaga en Santander.



Aunque la calzada figura entre los entes nacionales que ya están pavimentados, a la fecha, de 123 kilómetros en total, sólo el 25 % está construido y de ese porcentaje el 15 % tiene asfalto y el resto es vía destapada.

Esta orden se da luego de que el abogado Daniel Román Velandia Rojas, oriundo del municipio de Concepción, en la Provincia de García Rovira y beneficiario de la vía Curos-Málaga, demandó en el 2015 al Invías y al Fondo de Adaptación porque “me cansé de escuchar las promesas de políticos, presidentes y candidatos de que iban a pavimentar la vía y no cumplían. La vía figura en el Gobierno Nacional siete veces pavimentada y ante semejante calumnia inicié la acción popular”, dijo Velandia.



La demanda se radicó ante el Tribunal Administrativo de Santander y el 28 de junio de 2017 falló a favor del demandante. El Invías argumentó que había cumplido con el mantenimiento de la vía, “y apelé debido a que me pareció imposible que se dejara el proceso sin una fecha en la que se terminara la pavimentación. Vinieron pruebas de segunda instancia para verificar la calidad de la vía y el Consejo de Estado dijo que era un desastre, que los recursos invertidos no satisfacen las necesidades, y que García Rovira merece respeto por parte del Estado”, dijo el abogado demandante.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el Invías tiene tres meses para radicar la pavimentación total de la vía, decir de dónde van a salir los recursos, cómo se van a invertir y por cuánto tiempo. Y en la sentencia quedó establecido que cualquier siniestro que ocurra en la vía será responsabilidad del Invías.



“Si ocurre un siniestro por fallas de la vía, las familias de los afectados podrán demandar al Invías porque ya está advertido”, precisó Velandia.



Esta sentencia, inicialmente cobija la vía, pero también a los tres puentes que debía construir el Fondo de Adaptación (Hisgaura, La Judía y Sitio Crítico 43 Pangote), que fueron contratados con Sacyr por $100.000 millones y de los cuales solo existe el Hisgaura y aún, tras casi un año de haberse terminado, no entra en operación.

La vía, mayormente destapada, tiene pasos en pésimo estado. Foto: Jaime Moreno

El Invías debe terminar los otros dos puentes una vez culmine el litigio judicial entre el Fondo de Adaptación y Sacyr, que debe definir si se recibe o no el Hisgaura (el Fondo aún no lo recibe) y si el contratista debe o no construir los otros puentes.



“Sobre este fallo pueden haber otras actuaciones judiciales, pero las sentencias han sido contundentes y esperamos se cumpla. Hasta ahora el Invías no se ha comunicado conmigo para conformar el Comité y si no lo hace haremos la petición ante el Tribunal”, dijo el abogado.

Contratista ha incumplido

Actualmente se ejecuta un contrato por $97.065 millones para pavimentar la vía Curos-Málaga, a cargo de la firma española y colombiana Vías de Colombia, que no alcanzarán.

Además, avanza un proceso contra el contratista porque debía ejecutar $4.000 millones al mes y venía ejecutando $1.000, lo que significa retrasos en obra, incremento en valores de interventoría y otros. Si se haya culpable al contratista, dichos valores de más se pagarían con la multa impuesta.



Según la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), el contrato actual de pavimentación de la vía Curos-Málaga debe finalizar en 2020, van 40 de 48 meses de ejecución y el avance en obra es del 64 %. Con este contrato se deben pavimentar 20 kilómetros y la necesidad son 90. Para culminar lo que queda pendiente, calcula la veeduría, se requieren unos $450.000 millones.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga