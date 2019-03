Investigarán a Magistrado que agredió a una juez en Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación dio apertura a una investigación contra el Magistrado del tribunal del Magdalena, José Alberto Dietes Luna por la agresión física cometida hacia la juez Nidia Milena Sarmiento en la ciudad de Santa Marta.

La información fue confirmada a EL TIEMPO por el Fiscal del Magdalena Vicente Guzmán, quien manifestó que aunque no hubo denuncia oficial de la víctima, el caso considerado como de gravedad por la manera como violentó a la mujer en plena vía pública, da lugar a iniciar un proceso judicial.



“El vídeo que circuló en un portal de la ciudad y los testimonios de testigos, nos permiten como ente judicial, actuar frente a este lamentable acto por parte de un Magistrado hacia una persona del sexo femenino”, señaló Guzmán.



El director de Fiscalía en el departamento del Magdalena, dijo que se está buscando hacer contacto con la afectada, la juez Nidia Sarmiento, para que entregue su versión de lo sucedido y revele los motivos por los cuales optó por no hacer el denuncio respectivo.



En el vídeo se puede observar como la mujer abandona la camioneta que conducía y sale llena de sangre para llamar la atención de las personas, lo cual para la Fiscalía podría ser la alternativa que usó la afectada para evitar una nueva agresión por parte de su acompañante (el magistrado Dietes).



“No importa de quien se trate el agresor, toda persona que cometa un acto punible debe responder de la misma manera, así que en este caso, procedimos basándonos en los elementos probatorios disponibles para dar por iniciado un proceso contra el doctor José Alberto Dietes Luna”, agregó.



Según el Fiscal, la investigación buscará indagar el tipo de relación que sostiene el Magistrado con la Juez, para establecer si se trata de un hecho de violencia intrafamiliar o de lesiones personales. “Cualquiera de los dos casos deberá tener una sanción”, informó.



Testigos del hecho, aseguraron que el altercado entre José Dietes y Nidia Sarmiento se registró mientras la camioneta se movilizaba por el cerro del Ziruma que comunica a El Rodadero. Al parecer por el impacto que sufrió en el rostro la juez que era quien conducía, el vehículo se salió de su ruta y por poco colisiona.



Minutos después la mujer descendió desesperada del vehículo en busca de ayuda. Una patrulla atendió el caso y trasladó a ambos a una estación de Policía, donde en mutuo acuerdo decidieron que resolverían el inconveniente como pareja, así que optaron por firmar una conciliación, para que el caso no trascendiera.



Sin embargo, con la intervención de la Fiscalía, la actuación del Magistrado tendría una repercusión judicial para que responda por este acto de violencia hacia quien sería su pareja sentimental.

Roger Urieles Velasquez

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv