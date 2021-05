Denuncian suicidio de joven que había sido aprehendida en marchas

Defensores de derechos humanos de Popayán denunciaron que miembros de la Policía Nacional capturaron a una menor en medio de disturbios y posteriormente la habrían abusado sexualmente en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).



Luego de haber sido entregada a su familia, la joven de 17 años se habría suicidado, acorde a la denuncia.



“Estamos en las instalaciones de Medicina Legal exigiendo que se aplique un enfoque de género a los dictámenes médico-legales al cuerpo de esta menor que se suicidó en la mañana de este jueves”, dijo la abogada y defensora de derechos humanos, Lizeth Montero.

El brigadier general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Región de Policía 4, señaló en un mensaje en Twitter que la joven nunca pisó instalaciones policiales, ni fue abusada por policías, como lo indica la denuncia. Calificó la denuncia como "aparte de falsa, vil y ruin".



"Una vez se realiza el procedimiento por parte de unidades policiales la menor es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía", señaló el oficial, y añadió que una vez se constató que era una menor se contactó a sus familiares y fue "entregada en óptimas condiciones a su abuela materna".



"En aras de garantizar la tranquilidad a toda la población la Policía ha solicitado a través de la Fiscalía que en el menor tiempo posible Medicina Legal establezca las causas de la muerte", puntualizó.

La alcaldía de Popayán también se pronunció y expresó su solidaridad con los allegados de la adolescente e indicó que según reporte de entidades competentes, “la menor fue puesta a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) la noche del miércoles 12 de mayo de 2021 a las 9:10 p.m. La menor estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía y antes de las 11:00 p.m., fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI”.



“Ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía Metropolitana durante el procedimiento y estamos atentos al reporte de Medicina Legal, el cual determinará y clarificará todas las circunstancias” agrega el texto.



“Desde la Administración Municipal y a través de la Secretaría de la Mujer hemos puesto a disposición de su familia un equipo humano para brindar el apoyo psicosocial que requieran y reiteramos nuestro compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos”, finaliza el comunicado.



En un texto que circula en redes sociales atribuido a la joven, escribió que fue detenida por cuatro hombres mientras se dirigía a la casa de un amigo y que no estaba participando de las marchas. "Lo único que hice fue esconderme detrás de un muro y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban quitando el pantalón".



"Casi les da un mal cuando revisaron los documentos y se dieron cuenta de que soy hija de un policía", añadió.



Se espera el dictamen de Medicina Legal para conocer las causas de la muerte de la joven.



En la tarde de este miércoles, en el marco del paro nacional, enfrentamientos entre manifestantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dejaron 25 heridos, así como daños a la alcaldía como a varias entidades bancarias.



