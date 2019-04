Investigan si restos hallados en Santander son de chilena desaparecida

Las autoridades de Santander hallaron este viernes unos restos humanos en una zona boscosa del municipio de Rionegro (Santander) que podrían ser los de la ciudadana chilena Ilse Ojeda, quien desapareció el 29 de marzo en Bucaramanga.

Según fuentes policiales, el cuerpo habría sido incinerado. Partes de él se encontraron en tres puntos de la zona rural de Rionegro y se tienen indicios de que podría ser el de la chilena; sin embargo, se tendrán que hacer estudios especializados para establecer su identidad.



Ojeda, de 51 años y quien fue sargento de los carabineros de Chile, llegó a Colombia el 5 de marzo con su novio, el colombiano Juan Guillermo Valderrama, de 28 años, quien se desempeñó como patrullero de la Policía Nacional y a quien había conocido en el casino de carabineros, en Santiago de Chile, donde él trabajó un tiempo en el 2016.



La relación no era aprobada por su familia debido a la diferencia de edad entre los dos, 23 años. “Se conocieron cuando él era mesero, le dio posada en su casa y luego se dieron las cosas y hubo un romance. Se iban a casar. Yo le dije a mi hermana que podría ser su hijo, que cómo le íbamos a permitir esta brutalidad y, al final, no se casaron. Él por temas legales volvió a su país y mantuvieron su relación a distancia”, relata su hermana Alejandra Margarita Ojeda.



Mensualmente, Ilse le consignaba a Juan unos 300 mil pesos chilenos; es decir, 1’435.000 pesos colombianos y luego de varios meses le envió dinero suficiente para comprar un vehículo. “Nosotros le decíamos que no le diera dinero, pero al fin y al cabo era el dinero de ella”, agrega la hermana.

En octubre de 2018, Valderrama volvió a Chile, continuaron la relación y volaron a Colombia en marzo con dinero y planes para radicarse un buen tiempo en el país. Primero visitaron Medellín, donde se quedaron dos días, posteriormente viajaron a Puerto Parra (Santander) donde vive la mamá de Valderrama y luego visitaron Curití (Santander) y se hospedaron en la finca del papá de Valderrama.



A mediado de marzo, mientras Ilse estaba en la finca, Juan admitió que viajó a Bogotá a verse con Becky Evans, una mujer estadounidense con la que tenía una relación paralela a la de Ilse. Tras el retorno de Valderrama a Santander, Ilse y él se radicaron en el barrio Cristal Bajo en el sur de Bucaramanga donde Juan tiene una vivienda.



Según Valderrama, el viernes 29 de marzo fueron a realizar unas compras, pero antes pararon en una tienda en la calle 60 con carrera 17D para tomar algo y en ese momento, le entró una llamada de Becky Evans lo que generó el inconformismo de Ilse, quien ya sabía del romance días antes.



“Eso fue lo que destapó todo. Ella se paró muy enojada, decidida. Yo intenté detenerla, pero fue difícil. Fui a pagar la cuenta, cuando me devolví ya no la pude encontrar”, relata Valderrama.

Este fue el último día que, según Valderrama, la vio, sin embargo, solo hasta Semana Santa interpuso la denuncia de la desaparición de Ilse ante las autoridades.



“Amory es de carácter fuerte, no de escándalos, pero sí de carácter. Ella hubiera enfrentado a Juan en ese momento, le hubiera increpado por la supuesta otra mujer. El escándalo que le hubiera armado se habría escuchado a kilómetros, por eso afirmamos que es ridículo que se diga que huyó por un ataque de celos”, dijo su hermana Alejandra.



Agregó que Valderrama es un cínico. “Finge que le preocupaba, cuando yo sé que él abusaba física y sicológicamente de mi hermana, Era bastante intimidante, y sus gritos se escuchaban al otro lado de la línea, por eso para nosotros él es el principal sospechoso en la desaparición de mi hermana”.



Sin embargo, pese a las declaraciones de la familia, Valderrama siempre ha asegurado que no tiene nada que ver con su desaparición y decía que esperaba pronto su regreso.



Según la versión de Juan Guillermo Valderrama, aquel 29 de marzo fue la última vez que la vio. Dijo que eso había pasado en una tienda en Bucaramanga donde estaban compartiendo, pero tras enterarse de la infidelidad del hombre con otra mujer extranjera, identificada como Becky Evans, salió molesta del establecimiento y mientras el pagaba la cuenta ella desapareció.



La tienda, llamada La Mejor, ubicada en la calle 60 con carrera 17D, en el barrio La Ceiba de Bucaramanga, es la última zona donde se tiene certeza que visitó la mujer, pues así lo contaron vecinos al lugar, quienes aseguraron que vieron a la pareja.

La mujer, de 51 años, había llegado a Colombia con una suma cercana a los 100 millones de pesos luego de retirarse de los Carabineros en su país, institución a la cual llegó al grado de sargento. El propio Valderrama sería quien la convenció de instalarse en Bucaramanga para comenzar un negocio entre los dos.

En los últimos días, la Policía había aumentado el despliegue para hallar a Ilse Ojeda, por lo que los operativos estaban centrados en las zonas rurales de Bucaramanga y Santander.



En una entrevista con EL TIEMPO, Juan Valderrama había manifestado que tras la discusión, Ilse no retornó a la casa donde estaban viviendo e incluso dejó pertenencias, como el celular. También añadió que “el día de la desaparición, ella llevaba el capital más jugoso”.

Luego de unos días de no conocer nada de ella, dice Juan, habló con la pareja de uno de los hijos de la exsargento en Chile, quien le manifestó que ella no se encontraba de vuelta en su país. Fue solo semanas después que él puso la denuncia ante las autoridades.



Para la hermana de Ilse, Alejandra Ojeda, la exsargento es una mujer empoderada, por lo que le resulta “absurdo que se diga que huyó en un ataque de celos", respecto a lo que ha dicho Valderrama.



La mujer reseñó que Ilse se conoció con Valderrama hace un par de años cuando él empezó a laborar como mesero en un club de la Policía en Santiago, allí surgió un romance y luego vivieron juntos en el apartamento de la sargento. Sin embargo, tras 8 meses viviendo allí, Valderrama contó que tuvo que irse del país por problemas familiares en Colombia.



“Era bastante intimidante, y sus gritos se escuchaban al otro lado de la línea, por eso para nosotros él es el principal sospechoso en la desaparición de mi hermana", afirmó Alejandra Ojeda.



De momento, se espera que las autoridades establezcan la identidad del cuerpo. De ser Ilse Ojeda se resolvería el misterio que ya cumple un mes.



María Alejandra Rodríguez

Corresponsal El Tiempo



Bucaramanga