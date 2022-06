La muerte de un padre e hija en medio de un accidente, ocasionado presuntamente, por un ‘pique’ ilegal de motocicletas, en la vía Mandinguilla-Chimichagua (Cesar), tiene preocupada a la comunidad de este sector.



Según el reporte de algunos testigos, la víctima, José Méndez Alvarado, se movilizaba por este tramo con su esposa e hija de seis años de edad, cuando fue impactado por dos motocicletas, las cuales eran conducidas por unos jóvenes, que, al parecer, venían realizando ‘piques’ en la vía.

“Son unos muchachos que venían desde Chimichagua, al parecer, haciendo piques con motocicletas por los lados de Mandinguilla. Al llegar a una curva, los jóvenes se salen de la vía e invaden el carril, se llevan por delante al señor y a su pequeña hija que también se movilizaban en una motocicleta, quienes murieron en el acto”, relató Abel Dávila, líder de Mandinguilla.



En el siniestro vial resultaron afectados la esposa de la víctima y los dos jóvenes, quienes reciben atención médica en un centro hospitalario de la región.

“El pueblo se amotinó, no querían dejar pasar la ambulancia porque pretendían llevar primero a los jóvenes heridos y no a la señora que estaba moribunda”, comentó Dávila.



Pese a que no hay claridad sobre las causas del siniestro vial, el vocero de la comunidad sostiene que desde hace varias semanas venían denunciando ante las autoridades y la alcaldía los ‘piques’ ilegales en esta municipalidad.



“En otras ocasiones varios muchachos, entre 17 y 18 años, han realizado piques en el casco urbano de Chimichagua. Esto se advirtió a las autoridades y al alcalde, pero, hasta ahora no han tomado medidas”, recalcó el líder.



La hipótesis que maneja la policía vial del Cesar, es que se trata de un accidente en el que no se relaciona piques ilegales.



Sin embargo, familiares de las víctimas exigen una investigación a fondo sobre las circunstancias que rodean a este funesto accidente.



“Hasta ahora no hemos sentido el apoyo de las autoridades, no se han manifestado. Desconocemos si estos jóvenes se encuentran en custodia policiva. Queremos que se esclarezca lo que pasó, porque lo que se dice, es que el accidente ocurrió porque ellos estarían haciendo un ‘pique’ con motocicleta en la vía”, precisó José Ignacio Méndez, familiar de las víctimas.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar