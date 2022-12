Los habitantes de la vereda La Concordia, en Bajos del Tigre, jurisdicción de Pasacaballos, en Cartagena de Indias, denuncian el presunto vertimiento de lixiviados a las aguas del Canal del Dique.



El origen de la contaminación, que según la comunidad no es primicia, estaría en los pozos del líquido residual tóxico del relleneno sanitario Caribe Verde Los Cocos, ubicado en el corregimiento de Pasacaballos.



Relleno sanitario Caribe Verde estaría vertiendo

aguas contaminadas hacia la comunidad

Comunidad de Vereda La concordia, en Bajos del Tigre de Pasacaballos en Cartagena denuncia presunto vertimiento de lixiviados en el #CanalDelDique el origen sería el relleno sanitario Caribe Verde Los Cocos. @Cardique en la zona. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ pic.twitter.com/EifiFYQv0O — John (@PilotodeCometas) December 7, 2022

En una carta enviada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la comunidad denuncia que "el relleno Caribe Verde vierte sus aguas contaminadas hacia la comunidad de la Concordia lo cual ha generado que las fuertes lluvias provoquen deslizamientos, pérdidas de cultivos y, lo peor, esta agua contaminada termina en el Canal del Dique afectando toda la fauna y hábitad".



Cardique espera resultados de estudios en laboratorio

Ante las denuncias por el presunto rompimiento de las piscinas de lixiviados en el relleno sanitario Los Cocos, jurisdicción de Turbana, una comisión de funcionarios de Cardique visitó las instalaciones y tomó muestras del agua para analizarlas en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación y así determinar si hay rastros de algún contaminante.



"De acuerdo con los funcionarios, a simple vista, no se evidencia presencia del lixiviados en las aguas. Todo parece indicar que debido a las fuertes lluvias que cayeron en los últimos días, el agua se represó en alguna parte del terreno, y por la presión buscó su salida", señala Cardique en comunicado de prensa.



Según Cardique eso no tiene nada que ver con las piscinas de lixiviados, pues no presentan ningún tipo de rompimiento.



Un vocero de Cardique precisó que se tomaron muestras de las aguas en tres sectores y que se debe esperar cinco días para emitir un resultado.





Cartagena