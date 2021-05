Alarma en el norte del Cauca por el saqueo a granjas

En la tarde de este jueves en Puerto Tejada, norte del Cauca, en videos quedaron registrados los saqueos a un criadero de cerdos y a una avícola.



De acuerdo con informaciones preliminares, cerca de 30 personas habrían ingresado sin consentimiento a una granja porcícola, cerca de un cañaduzal y se habrían robado unos cerdos.

En unas imágenes se aprecia cuando las personas corren en medio de la algarabía.



Una de las personas lleva uno de los porcinos en la moto que conducía.

En un principio se hablaba que los hechos se habrían presentado en Cervalle en el departamento del Valle del Cauca, pero la empresa a través de un comunicado, aclaró que los hechos no corresponden a sus granjas, aunque las mismas sí hacen parte del gremio porcicultor de la zona y por ese motivo se presentó una confusión.



“Informamos que aunque también hemos sido objeto de abusos e intentos de saqueos en la grave situación que vive nuestro país, hemos contado con la comunidad y autoridades que nos han dado su apoyo activamente, solidarizándose con nuestros empleados y ayudándonos en la tarea de proteger la integridad de nuestras granjas y animales”, dice el texto.



En cuanto al asalto a la avícola, se hablaba que estos habrían sido regalados por los dueños de la granja, porque, al parecer, se habrían quedado sin ingresos para seguir manteniendo a los animales. Sin embargo, esta versión fue desmentida por trabajadores de ese lugar.



“Salieron diciendo que había sido regalado, eso es mentira, esto fue saqueo”, dice una mujer en un video.



La mujer narra en el material audiovisual que son 16 trabajadores que resultaron afectados por la situación y que a pesar que aún les queda un galpón, tienen miedo que los saqueos se repitan y los dejen sin nada.



“No sabemos si hoy vayan a venir a saquear el del lado de acá, no lo sabemos. En realidad, esta situación esta desesperante, no sabemos qué hacer. Hay trabajadores que tienen miedo de estar aquí en esta comunidad, porque lo que está presentando es muy complicado”, agrega.



Las primeras versiones apuntan a que la cifra de animales hurtados asciende hasta alrededor de mil cerdos y 20 mil aves.



