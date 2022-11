El municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, permanece en alerta luego de conocerse una presunta emergencia ambiental tras la caída de canecas de cianuro al río Magdalena.



Según campesinos de la región, esto habría generado una mortandad de peces.



Campesinos en la región aseguran que la

emergencia se habría presentado el día sábado

Recomienda cerrar concesiones de agua provenientes de la quebrada Inanea, temporalmente, mientras se descarta la presencia de metales pesados en el afluente...

Ante estas denuncias, en comunicado de prensa, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) informó que la mañana de este lunes se realizó una visita técnica a la zona.



“La CSB tuvo conocimiento de una denuncia en la cual se manifestó un posible derrame de Cianuro en la Quebrada la Inanea que al parecer habría generado muerte de algunos peces”, señala, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) en comunicado de prensa.



Expertos de la CBS visitaron la zona afectada y tomaron muestras del agua del afluente y esperan resultados del laboratorio.



“Se está a la espera que dichas muestras arrojen un resultado que permita determinar si hubo vertimiento de cianuro o no. Cabe mencionar que la comunidad manifestó no haber visto peces muertos en la zona”, señala la entidad.



“Se recomienda cerrar las concesiones de agua provenientes de la quebrada Inanea temporalmente mientras se descarta la presencia de metales pesados en el afluente y tomar precauciones por parte de la comunidad mientras se descarta el riesgo”, continúa el comunicado de la entidad.



Una vez las autoridades establezcan los resultados de las muestras que permita verificar si hubo derrame de Cianuro, la CSB cuantificará los daños y los responsables.



La Alcaldía de Santa Rosa del Sur (Bolívar) a través de un comunicado informó que indagan para confirmar las denuncias de esa presunta emergencia ambiental.



Por ahora, desde la alcaldía solicitaron a los habitantes de la zona se abstengan a hacer uso del agua “hasta tanto no sea verificada la información por las autoridades”.



