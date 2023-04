En un presunto caso de abuso de autoridad, una indefensa mujer fue objeto de varios golpes por miembros de una guardia indígena en el departamento de Nariño, al extremo sur del país.



El hecho se registró en el sector de San Juan, zona rural del municipio de Ipiales y frontera con el Ecuador, en presencia de varias personas, entre ellas una mujer que al ver el mal trato al que era sometida la otra dama decidió grabar con su celular la agresión física.



Los dos hombres que visten chaquetas que los identifican como integrantes de la guardia indígena San Juan, golpean a la mujer sin explicación válida.



La mujer agredida que viste una chaqueta, jeans y botas en varias ocasiones se tiene que levantar del piso, tras ser golpeada con un rejo como si se tratara de un animal.

Todo empezó con una discusión junto a una máquina amarilla y a la orilla de una carretera de esa localidad del sur de Nariño.



En el video se puede apreciar como uno de los hombres le exige a la mujer que apague el celular con el que está grabando la escena violenta.



Seguidamente otro hombre que es testigo del lamentable hecho, a la vez que protesta por la agresión les suplica: "no le peguen, no le peguen".



Pero los presuntos agresores no le hacen caso, uno de ellos manifiesta con tono de disgusto " viene aquí de arrimadas, tienen que agradecer a mis tías, le dieron vivienda, comida y todo".



Después le dice: "ahora vienen a los 40 años que dizque hacerse la dueña".



Cuando el individuo le pide a la mujer que apague el celular ella le responde: "no, es mi celular, estoy en mi casa, que pena pero este es mi celular".



Después le aclara que "si usted me llega a pegar usted no sabe, yo estoy aquí en mi propiedad, usted no me viene a pegar acá".



El hombre le indica que "ustedes no conocen nuestras costumbres", a lo que ella contesta "a ver dígame las costumbres yo no las conozco".



Las autoridades están investigando el caso para establecer si en efecto se trataría de un abuso de autoridad dentro de una comunidad indígena, donde la directamente afectada es una mujer.





MAURICIO DE LA ROSA

PASTO