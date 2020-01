En Armenia, lupa a permisos para transitar en horario de pico y placa

Al menos 11.000 permisos especiales que habían sido expedidos por administraciones anteriores y que le permitían el tránsito durante la medida del pico y placa a algunos vehículos fueron suspendidos por el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.

“No he expedido ni un solo permiso de pico y placa para una persona particular. Se han expedido solo los que están reglamentados por la ley, porque también debimos reconocer algo que me parece que no debió haber pasado, y es que había casi 11 mil permisos de pico y placa”, dijo el mandatario.

Agregó que con esos permisos habían mínimo 2.000 carros más en las calles. “¿Cómo íbamos a pretender mejorar la movilidad si ni siquiera se estaba respetando la norma (desde la administración)? Debemos empezar desde la casa, hay unas Secretarías que tienen esos permisos, pero no para la persona como tal, eso no”.



Extraoficialmente se conoció que se investiga si hubo funcionarios de la administración anterior que otorgaron permisos de este tipo a familiares o allegados o que incluso los llegaron a ‘vender’. También se habla de que, al parecer, algunos concejales habrían gestionado estos permisos para sus empleados o amigos.



“Aquí nunca se va a vender un permiso de estos de pico y placa, a menos que sea una de las ideas que me están planteando, y es generar algún tipo de ingreso, como en Bogotá, que lo hacen a 4 millones el año, pero es algo que apenas estamos considerando”, explicó Ríos.

Este permiso, que se tramita en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), solo aplica para vehículos de mensajeros, domicilios, transporte escolar, carrozas fúnebres, organismos de socorro, asistencia médica, servicios públicos, escoltas, fuerza pública, medios de comunicación o vehículos oficiales de funcionarios como fiscales, procuradores, magistrados, jueces, congresistas, diputados, concejales, entre otros.



La saliente secretaria de Tránsito y quien estuvo siete años en el cargo, Fanny Martínez Tafur, le dijo a un medio local que “rechazo tajantemente que (se diga que) hubiera 11 mil autorizaciones, y menos que se vendieran. Si alguien tiene una prueba en tal sentido debe hacer la respectiva denuncia penal”.



El alcalde informó que también se está revisando la posibilidad de suspender el pico y placa en toda la ciudad y mantenerlo en algunos sectores, como en el centro de Armenia.

