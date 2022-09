En Sincelejo hay consternación tras la muerte de un joven de 19 años, en hechos que son materia de investigación.



La víctima fue identificada como William Paternina Ortega, quien -de acuerdo con las autoridades- fue herido en circunstancias que son investigadas y posteriormente remitido a un centro asistencial donde se produjo su deceso.



(Además: Golpe al narcotráfico: cinco toneladas de cocaína incautas en puertos del Caribe)

El joven intentó agredir al policía con un machete y la reacción del uniformado fue impactar la humanidad del muchacho FACEBOOK

TWITTER

Trascendió que el pasado miércoles, 14 de septiembre, la Policía departamental fue notificada sobre un presunto caso de robo de cables de telefonía en el barrio Las Margaritas, a eso de las 3:20 de la madrugada.



El mayor Julián García, comandante operativo de la Policía en Sucre, informó que una patrulla del cuadrante había acudido al sitio alertada por el llamado de la comunidad.



“Al llegar al lugar reseñado se observó a un joven con las características al parecer señaladas por la ciudadanía. Las versiones preliminares indican que, tras ser requerido por las unidades policiales del cuadrante, este hombre se dirigió hasta la zona boscosa, donde fue nuevamente ubicado”, aseguró el oficial.



(Lea: Los históricos edificios de educación llevados por el abandono en Barranquilla)



“En circunstancias que son materia de investigación, el ciudadano resultó herido con arma de fuego en medio del procedimiento policial”, explicó el mayor.



En la misma línea, este viernes, Néstor Pineda, comandante de la Policía de Sucre, aseguró que el "joven intentó agredir al policía con un machete y la reacción del uniformado fue impactar la humanidad del muchacho".



Afirmó que los elementos incautados son ahora "material probatorios como el arma blanca (machete) y el arma de fuego para los requisitos pertinentes".



El hecho fue rechazado por la familia del joven y la ciudadanía en general, quienes aseguran que la víctima fue asesinada por miembros de la institución.



(También: En video: rescatan bus escolar con 12 niños que era arrastrado por fuerte arroyo)

¿Error en procedimiento judicial?

Se lo llevaron hasta una finca, ¿con qué fin? FACEBOOK

TWITTER

Anibal Garay, abogado de la familia de la víctima, dijo que se investiga si el procedimiento judicial contra William Paternina se realizó dentro lo legal.



"El procedimiento no fue llevado inmediatamente a una estación o a la URI para efectos de legalizar la captura, en caso tal estuviera cometiendo alguna conducta delictiva, sino que se lo llevaron hasta una finca, ¿con qué fin?, el fin es que el joven aparece luego e una clínica donde fallece", narró el abogado en la W radio.



(Puede interesarle: Centro Histórico de Cartagena entre zonas afectadas tras fuertes aguaceros)



Garay explicó que han solicitado el reporte a la clínica para conocer en el estado en que llegó, "pero la familia estuvo en el lugar de los hechos. La madre y la compañera sentimental de la víctima lo vieron con vida. Lo tenían en un predio hacia el fondo y los patrulleros no daban explicación y dejaban que lo vieran".



Contó además, que luego "lo subieron a una camioneta blanca no se si de la Sijin o la Sipol, y ya resulta en la clínica Santa María donde fallece por proyectil de arma de fuego en la parte lateral izquierda del tórax".



El abogado aseguró que seguirán con las investigaciones para esclarecer este hecho, ya que "se está viendo en Sucre, que las autoridades están haciendo justicia por sus propias manos".



(Vea: En condominio de Santa Marta claman por exorcismo tras supuesto hecho paranormal)



El joven de 19 años tenía anotaciones por hurto y trafico de estupefacientes, pero su abogado indicó que "no era motivo para que este fuera asesinado, pues ese tema lo determina las justicia".

SINCELEJO