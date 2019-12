Investigan incendio de bus de la Policía en Maicao

Un vehículo de la Policía Fiscal y Aduanera resultó incinerado luego de terminar un proceso de incautación de combustible de contrabando, en operativos que se desarrollan de forma rutinaria en plena zona urbana del municipio de Maicao y que en esta oportunidad fue de manera fortuita y no está relacionado a ningún tipo de protesta.



De acuerdo a lo señalado por el comandante de Policía Guajira, coronel Henry Sandoval, en el operativo fueron capturadas 6 personas por contrabando de combustible y se desconocen las causas que originaron la conflagración, toda vez que el vehículo se encontraba detenido mientras se realizaban las labores de cargue del combustible decomisado.

“Se inicia la conflagración que termina con la incineración de un vehículo de la Policía, en este hecho no se registró ningún tipo de protesta, ni agresión en contra de la fuerza pública, estamos investigando con las autoridades y los técnicos en criminalística de que pudo haber iniciado este incendio”, sostuvo Sandoval.



El combustible se encontraba almacenado en canecas plásticas, por lo que no se encuentran razones del porque pudieran generar alguna chispa con el roce, “no se de pronto a esa hora la temperatura en el movimiento, o por la circulación de gases en el vehículo”, sostuvo el comandante.



En el hecho registrado a pocos metros de la plaza de mercado, no hubo personas lesionadas ni consecuencias mayores, ya que la zona había sido aislada de manera previa por la Policía, mientras se efectuaban las labores de embarque del combustible incautado el cual está estimado en unos 600 galones. Al momento de la conflagración ya se había retirado parte del material decomisado.



Este insuceso recordó la situación registrada el año anterior en la ciudad fronteriza, luego de que un camión de la Policía resultara incinerado en un operativo similar, en el que le fue arrojado un objeto encendido por uno de los protestantes mientras el camión se encontraba en movimiento. En ese hecho un uniformado perdió la vida debido a la complejidad de las quemaduras.

Eliana Mejía Ospino

Para EL TIEMPO