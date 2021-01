El aterrador crimen contra un campesino y su familia en Neiva 

El pasado 30 de diciembre la vereda San Jorge del corregimiento Guacirco, en Neiva, Huila, fue sacudida por la acción violenta de un grupo de delincuentes jóvenes que asesinaron a piedra a un campesino y no contentos con esto abusaron sexualmente de su nuera.



Además, amordazaron y maniataron a unas 10 personas de la familia y les robaron dinero en efectivo, 3 motocicletas y celulares.



La víctima es Edgar Gaviria Medina, 52 años, quien murió a causa de una herida de arma blanca en el cuello y una serie de golpes con piedra propinados en su rostro y

cabeza.



Por estos hechos son buscados por la Policía 3 jóvenes entre 20 y 23 años que actuaron encapuchados y bajo los efectos de drogas alucinógenas.



"Asesinaron a un hombre, violaron a su nuera, les robaron 3 motos, celulares y más de un millón de pesos en efectivo", afirmó Faiver Hoyos, secretario de gobierno de Neiva, quien señaló que la Alcaldía ofreció recompensa de 3 millones de pesos por información precisa que permita la captura de los responsables de este hecho que tiene conmocionados a los habitantes de la vereda San Jorge que está a media hora en carro de la zona urbana de la capital del Huila.



"Es un caso lamentable que enluta a esta región campesina", dijo el funcionario.



De acuerdo con la investigación de la Policía los delincuentes llegaron a la finca preguntando por Edgar Gaviria pero al no hallarlo ataron de pies y manos a unos 10 miembros de su familia y abusaron sexualmente de una mujer mayor de 20 años.



Como Gaviria no estaba en la casa, pues había salido para Neiva, lo esperaron pero al llegar fue amordazado y atado para ser llevado a una zona boscosa cercana a su vivienda donde fue golpeado con piedras para luego ser asesinado con una herida de arma blanca en el cuello.



En la noche la familia logró ponerse a salvo por lo que buscaron ayuda de sus vecinos que dieron aviso a la Policía Metropolitana de Neiva, que halló el cuerpo de Gaviria maniatado y colgado de un árbol.



"Primero fue golpeado con piedras", dijeron las autoridades.



El secretario de gobierno de Neiva señaló que la investigación de la Policía es rigurosa para identificar y capturar a los autores, que se cree estarían escondidos en un barrio de la ciudad.



"Por ahora no están definidas plenamente las causas de este caso", informaron las autoridades.



NEIVA