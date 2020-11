Investigan denuncia sobre atún con gusanos en PAE de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta le ordenó a la coordinación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que verifique la denuncia que realizó en días pasados una madre de familia que indicaba que uno de los productos alimenticios entregados a su hijo se encontraba en mal estado para su consumo.



La situación se registró en el barrio El Pando, donde los beneficiarios de esta ayuda gubernamental mostraron a través de un video que el atún que recibieron tenía gusanos en su contenido.

La queja, que se hizo viral en redes sociales, fue atendida inmediatamente por el operador del PAE, que trasladó hasta el sector en mención una brigada de inspección de los productos que se entregaron a los estudiantes de instituciones públicas.



En esta jornada de verificación se les solicitó a las familias que abrieran las latas de atún para determinar su estado. Lo anterior permitir corroborar que el alimento revisado se encontraba en buenas condiciones.



El equipo del PAE también se desplazó hasta la vivienda de la familia que denunció el presunto mal estado del atún, y encontró versiones contradictorias sobre los hechos.



Al respecto Nizay Cuesta Benítez, coordinadora del programa, dijo que iniciaron investigaciones con el propósito de establecer si se trata de un sabotaje contra la ejecución de este programa.



“Desde la coordinación del PAE se entablarán acciones legales contra aquellas personas que mediante la difusión de información falsa pretenden generar zozobra y desconfianza entre la ciudadanía, en contra del desarrollo de este programa”, manifestó la funcionaria.

Igualmente el Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el Distrito presentó un informe técnico con los resultados de la revisión de la que fueron objeto algunas raciones de atún que se entregaron a los beneficiarios de la IED El Pando.



La valoración concluyó que el producto Lomitos de Atún en Agua o Aceite que está entregando el PAE en Santa Marta cumple con las condiciones aptas para el consumo humano.



Así mismo, indicaron que “no es posible que existan huevos de larvas o larvas de insectos, ya que es un producto categorizado como alimento en conserva, lo cual tiene características que eliminan y evitan el desarrollo de organismos o microorganismos”.

Qué dicen los expertos

Expertos profesionales consultados en campos como la ingeniería de alimentos, la ingeniería pesquera y la biología marina, entre otros, coincidieron en afirmar que es prácticamente imposible que dentro de enlatados se den las condiciones para que se desarrollen organismos que faciliten la descomposición del producto.



Uno de los consultados es Amarildo Arrieta, ingeniero pesquero, especialista en supervisión y buenas prácticas de manufactura, encargado de dictar cursos de manipulación de alimentos, quien indicó que:



“Las latas de atún tienen un proceso de esterilización que son sometidas a altas temperaturas y no tendría por qué haber gusanos vivos en ella. Para que esto ocurra, la lata tuvo que haber sido abierta al ambiente por un determinado tiempo”.



Por su parte, la ingeniera Onelys Jiménez agregó que “según lo que se conoce del ciclo de vida de estos organismos podemos argumentar que los individuos más pequeños tendrían uno o dos días de desarrollo y los de mayor talla tendrían una semana, lo que no coincide con la fecha de envase del producto, el cual data de abril de 2020, para esta fecha los organismos allí existentes ya habrían superado la talla adulta, la cual se completa en aproximadamente 12 a 15 días, por lo que la fecha de sellamiento del producto no concuerda con la talla de los individuos que se supone estaban allí en el momento de su almacenamiento”.

