Investigan a rectora que prohibió alimentar a estudiantes castigados

Un grupo de más de 26 estudiantes del Instituto Técnico Ardila Díaz del municipio de Mogotes no recibieron el refrigerio contemplado en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante una semana como castigo por el mal comportamiento.



Según explicó la rectora, Libia Ardila, los estudiantes insultaron a las manipuladoras de alimentos y empujaron a unos menores que estaban haciendo la fila, sin embargo, asegura que no fue un castigo porque el grupo de estudiantes al que no se le dio refrigerio tuvieron acceso al almuerzo.

“Lo que manda el PAE es almuerzo y eso no se les negó en ningún momento, lo que se les negó fue el refrigerio que es adicional que solo reciben los de preescolar hasta el grado noveno y como a veces queda refrigerio entonces se les da a ellos”, aseguró la rectora.



La secretaria de Educación de Santander, Andrea Inés Aguilar, informó por su parte que se dio inicio a una investigación porque la rectora habría actuado inadecuadamente.

“No estoy de acuerdo con la sanción impuesta por la rectora a los estudiantes, ya le solicitamos un informe detallado por escrito de lo sucedido y de la medida sancionatoria tomada porque la rectora debió apegarse al manual de convivencia y tomar las acciones que allí están establecidas”, enfatizó la secretaria de Educación.



Finalmente, Aguilar aseguró que no se trata de validar estas acciones de los estudiantes pero que tampoco es la forma de sancionarlos.



