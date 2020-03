Investigan a dos operarios de aseo por ataque a habitante de calle

La gerencia de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) inició una investigación contra los dos operarios que atacaron a un habitante de la calle, que se encontraba durmiendo en el centro de la ciudad.

Una cámara de vigilancia, ubicada en el centro de la ciudad, registró en la madrugada del viernes como los operarios atacaron al habitante en condiciones de vulnerabilidad, el cual se encontraba durmiendo en un andén.

La gerencia de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) inició una investigación contra dos operarios que atacaron a un habitante de calle. La acción quedó registrada en video:

En el video se puede ver como el habitante fue mojado en tres ocasiones por los atacantes, quienes cumplían en ese momento una ruta de recolección de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab. Además del líquido, que podría ser lixiviado, los operarios le habrían tirado comida descompuesta.

Pedro José Salazar, gerente de la Emab, aseguró que comenzaron la respectiva investigación para dar con los responsables y aclaró que no se trata de personal de la Emab, si no de recolectores que trabajan para uno de sus operadores.



“Aún no se ha confirmado que fueron lixiviados, pero sí rechazamos la agresión. Así se trate de solo agua, es un acto que no está bien, pues se trató de una agresión realizada con alevosía y premeditación en contra de una habitante en condiciones de vulnerabilidad”, afirmó.



