Por negarse a tumbar 'Aquarela' Procuraduría investiga al alcalde Dau

Por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó la demolición del edificio Aquarela, La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y a los actuales secretarios de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda, y de Planeación, Guillermo Ávila Barragán; así como al jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Distrital, Fernando Abello Rubiano.



La decisión también cobija al exalcalde Pedrito Tomas Pereira Caballero, y los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón, de Planeación, Iván Darío Castro Romero, de infraestructura y director de Control Urbano, Edgar Marín Támara, y a los exjefes de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza Bernett, y de la Oficina Jurídica, Jorge Carrillo.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, había dicho que es 'inexorable' la demolición de la torre de 32 pisos de Aquarela, que se construye a una cuadra del Castillo de San Felipe de Baraja, y sobre la cual pesan 6 procesos.



El jefe del Ministerio Público también había conminado al alcalde de la ciudad, William Dau, a ordenar que la torre fuera derribada como lo plantea una acción policiva, debido a que la mole, entre otras violaciones, invade espacio público.



Sin embargo, Dau a dicho que solo podrá derribar la torre con una orden de un juez de la República.

Constructores no han restituido el espacio público

"La Procuraduría busca determinar la ocurrencia de posibles faltas disciplinarias por presuntas irregularidades derivadas del incumplimiento de las órdenes de autoridades administrativas y judiciales, y eventual omisión de funciones en relación con el proyecto multifamiliar Aquarela VIS del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que podrían generar detrimento de los derechos de la humanidad, por la eventual afectación y amenaza al espacio público, la convivencia, salud, seguridad y salubridad ciudadanas", señala el Ministerio Público..



La investigación disciplinaria se origina en el informe presentado por la Delegada para la Conciliación Administrativa que advirtió que en 2018 se inició una acción policiva por invasión del espacio público por parte de la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena, la cual mediante resolución No. 001 del 9 de octubre de 2018, actualmente en firme y debidamente ejecutoriada desde el 26 de octubre de 2018, ordenó a la Constructora Promotora Calle 47 SAS el pago de una multa de $157.248.400 y la restitución dentro de los dos meses siguientes de 619,59 m2, sin que a la fecha se haya cumplido.

"Al parecer, se han presentado acciones dilatorias para el cumplimiento de las órdenes constitucionales y policivas y la administración distrital no ha cumplido con su deber de aplicar la medida correctiva de demolición establecida en el artículo 94 del Código Nacional de Policía", señala la Procuraduría.



El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública.

En entrevista con EL TIEMPO, el alcalde Dau había señalado: "Desde mi campaña y después de asumir la alcaldía he tenido la firme intención de demolerlo siempre y cuando sea con una orden judicial, con todas las de la ley; eso es lo que estoy pidiendo. El hecho de que el Procurador me haya dado una orden verbal por medio de declaraciones en medios de comunicación no tienen ninguna validez jurídica. Una vez un juez me ordene que tumbe el edificio, así lo haré".



Desde octubre de 2018 la Inspección de Policía había dado la orden de restituir 619 metros de espacio público que invade la obra de Aquarela, en el barrio Torices.



En ese entonces, cuando el alcalde era Pedrito Pereira, la inspección de Policía había dado un plazo de dos meses a la constructora para restituir el espacio público, de no ser cumplida la orden, será la Alcaldía de la ciudad, la que debía recuperar el espacio con demolición del edificio.



Sobre la polémica obra tiene sus ojos la Unesco que otorgó la declaratoria a Cartagena como patrimonio de la humanidad . El Ministerio de Cultura ha dicho que el proyecto, del cual hacen parte tres torres más, constituye una amenaza a dicha declaratoria patrimonial.

Cartagena