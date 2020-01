Alcalde de Cartagena no cerrará la polémica Playa Blanca

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, reversó la medida y ya no cerrará el polémico balneario de Playa Blanca, en la isla de Barú.



Así lo anunció el mandatario al termino de una reunión con el viceministro de turismo, Julián Guerrero.



“Estamos instalando 250 boyas y se van a habilitar tres puntos de embarque y desembarque y estamos contemplando en común acuerdo con la comunidad instalar uno más”, dijo el mandatario local.

El alcalde también anunció que en Cholón, el otro balneario en Barú, en el ojo de las críticas, se instalará 220 boyas.



El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, hará una evaluación rigurosa a los restaurantes que operan en Playa Blanca, pues la zona no cuenta con servicios públicos y los comederos ni cuentan con sistemas de frio.

Alcalde de #Cartagena @daulaw reversó medida y No cerrará Playa Blanca. Instalarán 250 boyas para seguridad de bañistas y nadie podrá pernoctar en el balneario, ojalá comunidad cumpla las medidas. @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @ArmadaColombia @ParquesColombia pic.twitter.com/vjaXpNtnsT — John (@PilotodeCometas) January 31, 2020

“No se podrá pernoctar en playa blanca, esta era una medida que ya se había establecido, pero que no se venía cumpliendo por la comunidad. Esperamos que ahora sí sea cumplida, y se va a hacer todo lo posible para no cerrar la playa”, dijo Dau, quien con estas decisiones da prioridad al tema social y al trabajo de las comunidades insulares, y pone en un segundo plano las problemáticas ambientales.



“Vamos a tratar de corregir las diferentes problemáticas sin cerrar la playa, pero a cambio de que el Distrito no cierre playa blanca, exigimos que la comunidad no se oponga a que apliquemos la ley como debe ser”, sumó el mandatario.

Gremios llaman a cerrar Playa Blanca y expulsar ya a los invasores, la mayoría extranjeros y del interior del país; de lo contrario el escenario ambiental desaparecerá. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Gobierno invertirá 2 mil millones de pesos

Por su parte, el Gobierno Nacional, representado en el viceministro de Comercio, Industria y Comercio, Julián Guerrero, anunció la inyección de 2 mil millones de pesos, a través del Fondo Nacional del Turismo, Fontur.



“Esto con el fin de fortalecer el sistema de boyas y la seguridad de los bañistas así como los sistemas de amarre, esperamos que antes de la temporada de Semana Santa tengamos ya estas boyas sino total, sí parcialmente instaladas, para mejorar las condiciones de seguridad”, dijo el viceministro de turismo, Julián Guerrero.

Estamos trabajando en el ordenamiento de los servicios turísticos en Playa Blanca, capacitando a los prestadores de servicios en sistemas de sensibilización FACEBOOK

TWITTER

Y agregó, “… estamos trabajando en el ordenamiento de los servicios turísticos en Playa Blanca, capacitando a los prestadores de servicios en sistemas de sensibilización”.

No se podrá pernoctar en playa blanca, esta era una medida que ya se había establecido, pero que no se venía cumpliendo por la comunidad. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

En altamar también hay medidas

“Nosotros vamos a materializar que esa señalización de boyas queden totalmente instaladas y desde la parte marítima tendremos controles para evita lanchas que no tienen registro ni matrícula y sobre todo pilotos que no tengan licencia no estén n esas áreas generando riesgos”, dijo el Contraalmirante Juan Herrera, director general marítimo.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas