El Gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, y líderes de la subregión de La Mojana alertaron sobre los recursos destinados para la ejecución del mega proyecto de compuertas hidráulicas incluido en un documento Conpes, el cual de no ser contratado para lo que resta del año 2022 podrían verse en peligro de perderse.



Así lo expresó el funcionario durante la socialización del Plan de Inversiones Plurianual del Gobierno Nacional que incluye inversiones en Sucre en otras áreas.



“Necesitamos que el Conpes de la Mojana que cuesta 1.8 billones de pesos se haga, porque hay unos recursos comprometidos de la nación y los departamentos, que van a cambiar de una vez y para siempre la problemática de la región”, dijo.



Soluciones de fondo

La Mojana Foto: Fondo de Adaptación

La Mojana Foto: Fondo de Adaptación

El funcionario dijo que mientras no se solucionen a fondo los problemas en la Mojana, no se pueden continuar haciendo inversiones públicas y privadas que sirvan para solucionar inundaciones, por lo que se debe evitar que se pierdan las cofinanciaciones de las gobernaciones de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre que están cada una por el orden de los 520 mil millones de pesos.



“Gente que tiene su ganado, sus cultivos, sus animales domésticos, viviendas y su arraigo, pero cada año y cada década se exacerba el problema de las inundaciones, no por el cambio climático, sino por la explotación de la minería ilegal”, indicó.



El mandatario manifestó su interés que el Plan Plurianual del Presidente Gustavo Petro, que supere y no sea sólo indicativos de la inversión que dejaron los cuatro años que están por finalizar, el cual estuvo en 18,3 billones de pesos para Sucre.



“El primer gran tema es que quede establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el compromiso con el mega proyecto de La Mojana, que permita la reconexión de los ecosistemas, recuperación de caños y ciénagas con los ríos”, señaló.

Esperan pronunciamiento del Ministerio de Ambiente

En Mojana es latente el peligro por inundaciones, como la que lleva varios meses. Foto: Fondo de Adaptación

En Mojana es latente el peligro por inundaciones, como la que lleva varios meses. Foto: Fondo de Adaptación

Para este jueves 15 de diciembre los líderes de la región esperan el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cómo será la inversión, qué se va a hacer, qué es lo que la ministra quiere y las modificaciones que se adelantarán en la región de la Mojana.



“Queremos saber cuál es la alternativa de solución, la ministra ha dicho que quiere incluir unos componentes adicionales acordes con su visión, y si es así, bienvenidos”, precisó.



Resaltó el funcionario y los líderes de La Mojana la importancia que tiene el resolver los problemas de la zona sur de Sucre, convertida en la despensa agrícola de Colombia, ya que en la región se genera el 18 por ciento del arroz que se consume en el país.



La zona de La Mojana requiere nuevamente de inversión estatal para las labores de mitigación Foto: Gobernación de Bolívar

La zona de La Mojana requiere nuevamente de inversión estatal para las labores de mitigación Foto: Gobernación de Bolívar

“Se requiere el fortalecimiento del proyecto de la Transversal de los Ríos incluyéndolos en un sistema de operación y mantenimiento que interconecte el sur con el centro del departamento, uniendo las subregiones desde los cauces del Magdalena, con el San Jorge y El Cauca y La Sabana”, anotó el funcionario.



Por lo pronto se espera que este jueves 15 de diciembre se inicie los trabajos del cierre de la ruptura de cara de gato por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo