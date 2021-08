La inversión al Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar

Gobierno del Cesar contratará servicios por 1.700 millones de pesos con el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (Idreec), a fin de fortalecer financieramente la entidad.



Los servicios se prestarán a través de un convenio suscrito con las sectoriales de salud, educación, deporte y política social, lo que permitirá a la ESE un respiro económico, ya que hoy no está facturando por falta de pacientes.



“Cuenta con un aporte de 315 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación para la implementación de la educación inclusiva en la atención a población con discapacidad y talentos excepcionales en los colegios oficiales”, explicó Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar.

La entidad está catalogada como una Empresa Social del Estado (ESE), del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa del segundo nivel de atención.



Desde el 2016, viene afrontando una problemática que tiene varias aristas: Falta de contratación de EPS, pasivos que superan los ingresos, alta carga prestacional y tarifas muy bajas de contratación por evento.



Actualmente, la entidad, debe a sus empleados 31 meses de salarios, tiene una nómina de 130 millones de pesos mensuales y solo factura dos millones, la cifra aumenta de acuerdo al número de pacientes que atiende la entidad.



“Me deben 40 millones de pesos. No tengo cómo mantener a mi familia, estoy enfermo y no tengo cómo pagar la seguridad social. Los amigos son los que me ayudan para comprar las medicinas”, aseguró Cesar Yesid Carrillo, quien lleva 26 años ejerciendo como celador en la entidad y se encadenó recientemente a una silla para reclamar su salario.



Tras la inviabilidad financiera, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), propuso liquidar la entidad.



Sin embargo, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, planteó hace poco otras opciones para salvar la entidad con el respaldo del gobierno departamental.



En este sentido, la gobernación sugirió a la entidad un proyecto de compra de equipos de alta tecnología ya que el 70 por ciento de estos elementos están obsoleto a fin de prestar servicios especializados y lograr así su sostenibilidad.



“Con esto, la entidad prestará un servicio superior de rehabilitación que no se está dando en Valledupar. Esto evitaría que los pacientes del Cesar tengan que trasladarse a otras ciudades”, recalcó el mandatario.

